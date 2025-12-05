Invest

Argentina retorna ao mercado internacional com emissão de dívida em dólar

O governo busca reconstruir a confiança dos investidores e reforçar as reservas cambiais, esgotadas após anos de gastos excessivos

Argentina: apetite dos investidores aumentou após a vitória decisiva do partido de Milei ( Benjamin R. /Unsplash)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17h34.

O governo de Javier Milei anunciou nesta sexta-feira, 5, o leilão de um título em dólares com vencimento em 30 de novembro de 2029, um passo importante na estratégia de recuperação econômica da Argentina.

O título, denominado Bonar e com cupom de 6,50%, será leiloado em 10 de dezembro e está sujeito à legislação local, segundo o Ministério da Economia.

O governo busca reconstruir a confiança dos investidores e reforçar as reservas cambiais, esgotadas após anos de gastos excessivos que deixaram o país excluído dos mercados globais de capitais. Recuperar o acesso ao financiamento internacional tem sido prioridade de Milei desde que assumiu, em 2023.

O anúncio ocorre em meio a pesadas obrigações de dívida previstas para o início de 2026, totalizando cerca de US$ 4,5 bilhões, além de vencimentos em dezembro de aproximadamente 40 bilhões de pesos (US$ 27,7 milhões).

O apetite dos investidores pela dívida argentina aumentou após a vitória decisiva do partido de Milei nas eleições legislativas de outubro.

Segundo o Ministério da Economia, o país está lançando uma nova estratégia para refinanciar vencimentos de capital em dólares sem afetar as reservas líquidas do banco central, aproveitando também a compressão das taxas de juros dos títulos em dólar resultante do programa econômico do governo e do resultado eleitoral.

