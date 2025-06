Abaixo R$ 5,50, dólar fecha em alta a espera de decisões de juros

O dólar fechou em alta de 0,20% nesta terça-feira, 17, cotado a R$ 5,496, após oscilar entre R$ 5,507 e R$ 5,466.

Além dos desdobramentos do conflito entre Israel e Irã, o dia foi de cautela a espera das decisões de juros que acontecem na quarta-feira nos Estados Unidos e no Brasil.

Para a Selic, as apostas estão divididas entre a manutenção dos juros em 14,75% ano e uma alta de 0,25 ponto percentual. “Uma taxa de juros mais alta aqui favorece o ingresso de fluxo de capital de forma especulativa, o que é positivo para o real”, sublinha Cristiane Quartaroli, economista chefe do Ouribank.

Apesar disso, o real acabou perdendo força por causa do desconforto do mercado em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China. O relógio está correndo para os países fecharem novos acordos comerciais com os EUA. Faltam cerca de três semanas para o fim da pausa nas tarifas recíprocas implementadas por Donald Trump. Se nada for fechado até 7 de julho, as tarifas adicionais voltam a valer.

Aqui no Brasil, além da questão da Selic, está no radar a tramitação do projeto para derrubar as mudanças do IOF. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência do projeto que derruba o decreto que eleva as alíquotas do imposto.