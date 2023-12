Vinho com tecnologia, um blend de sucesso na Wine

Adoro aprender com histórias de empresas que passaram por diferentes transformações digitais, se adaptando a cada tempo. A visão dos desafios e a forma como se adaptaram ensinam muito. Principalmente quando são empresas brasileiras, criadas por pessoas brasileiras visionárias, que não costumam aparecer nos badalados filmes e livros americanos de empreendedorismo.

Esse é o caso da Wine.com.br. A empresa brasileira reúne o maior clube de assinatura de vinhos do mundo.

Recentemente tive uma conversa com Paulo Boesso, Head de E-Commerce da Wine. Ele ressaltou algumas apostas da empresa para manter sua trajetória de forte crescimento em meio a um ambicioso processo de transformação digital e artificial.

A Wine é uma empresa que nasceu nacional, vendendo vinho online em uma época que quase ninguém bebia vinho nem comprava coisas pela internet. Como a dor do brasileiro é não saber escolher vinho, a empresa transformou a ideia em um clube de assinatura: Wine.com.br.

Com a popularização das redes sociais e das comunidades online, da compra e venda online a ideia cresceu e hoje a Wine é o maior clube de assinatura de vinhos do mundo e o Grupo Wine se tornou o maior player de vinho no mercado brasileiro, somando uma forte atuação online com uma presença offline.

Depois de ter vivenciado a onda da internet e das redes sociais, agora, em 2023, a empresa mais uma vez é pioneira surfando a nova onda da IA. E tem usado a inteligência artificial para ser mais eficiente na comunicação e atender cada vez mais cada cliente com o vinho certo. E deixar os clientes mais satisfeitos.

É curioso que uma empresa nativa digital tenha decidido abrir lojas físicas. Mas foi exatamente o caminho que a Wine fez. Em 2019, quase 10 anos após o lançamento do seu clube de vinhos, a Wine inaugurou sua primeira loja física em BH. Com a missão de encurtar a distância com os sócios, como a empresa chama os assinantes dos seus clubes. Hoje, com 16 lojas estrategicamente localizadas em regiões de grandes concentrações de sócios, a operação de varejo físico complementa a jornada do sócio na compra de vinhos para entrega rápida. A entrega partindo de uma loja é feita em até 2 horas.

Essas lojas acabaram virando pontos de encontro dos amantes de vinho, e um local para eles conhecerem novos rótulos exclusivos. A experiência se tornou figital, misturando o físico e o digital. Sócios do clube que moram ou trabalham perto de lojas físicas compram muito mais.

"Percebemos que precisávamos entregar algo mais personalizado, que melhor correspondesse ao perfil e momento de consumo de cada cliente", afirma. E percebemos que operando diversos canais de comunicação: Clube, E-Commerce e Lojas Físicas o nosso volume de criativos tinha crescido muito.

Entra então em cena o advento da IA para alavancar a eficiência e eficácia da criação e da comunicação.

Com a IA, conseguimos acelerar a produção de peças publicitárias que demandavam muito tempo do nosso time por termos um volume grande de peças por dia para divulgar nossas flash sales. Hoje, estimamos que conseguimos aumentar nossa produtividade em 80% na execução direta, mas temos diversos reflexos não tangibilizados que levariam esses indicadores para patamares ainda maiores. Imagine o tempo que se leva para pesquisar um perfil adequado em um banco de imagem, encontrar os ângulos que precisamos, tratar a imagem - isso se existir uma imagem que se adeque, se não, entraremos em um processo ainda mais longo de achar um modelo e fazer um ensaio. Agora, com a IA, usamos o tempo para pensar novas estratégias e caminhos para estarmos cada vez mais próximos do nosso cliente”, explica Paulo Boesso, Head de E-commerce da Wine.

Criação de persona e “porta voz” da campanha principal gerada com ajuda de IA

Outros benefícios que a Wine aponta com a utilização da IA são as análises de tabelas de Excel com insights para automatizar processos, estratégias para SEO (Search Engine Optimization) e otimização do site. “Ainda temos um longo caminho a percorrer na maturidade de todas as ferramentas, mas uma questão importante é que as equipes começam a enxergá-las como um ponto de apoio e contribuição para o trabalho e estas ferramentas não são tão complexas quanto parecem em primeira instância”, comenta Paulo.

Para dar conta desse processo expandido de inovação e incorporação de tecnologias como IA, a Wine também investe na capacitação das equipes internas.

Não temos uma pessoa dedicada exclusivamente para isso, mas temos múltiplas áreas e pessoas pesquisando e debatendo sobre o tema, a fim de entender as melhores aplicações dentro da companhia. Acredito que a Wine tem um pouco desse espírito de inovação multilateral, onde todos conseguem contribuir com ideias e os times vão aproveitando da melhor forma possível. Com o tempo, vamos formatando o cenário ideal dentro da empresa.

Antes de “homologar” as ferramentas de IA e passar para os times, o próprio Boesso começa a experimentar. Ele contou que os primeiros kits de vinho personalizados ele mesmo fez com o ChatGPT. “Subi a planilha de rótulos e histórico de compra e pedi para o ChatGPT criar os kits. Surgiram combinações inusitadas que para surpresa do nosso time converteram muito bem.

Vinho e tecnologia. Já tinha pensado nessa harmonização?