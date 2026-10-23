RESUMO ＋ A OpenAI cita confidencialidade para justificar demissões, segundo o WSJ. Os pesquisadores negam vazamentos. Conversas no Signal integram o caso.

A OpenAI demitiu Tomek Korbak, Mikita Balesni e Jasmine Wang após investigar suspeitas de compartilhamento de informações sensíveis, segundo o Wall Street Journal. Os três negam ter divulgado segredos.

Investigadores examinaram conversas com um pesquisador externo no Signal. A empresa afirmou ao jornal que o aplicativo não era autorizado, mas seu uso não foi o único motivo das demissões.

A EXAME explicou como a criptografia protege mensagens e quais dados permanecem expostos.

O que dizem a empresa e os pesquisadores

A OpenAI negou ao WSJ que os desligamentos decorressem de alertas sobre segurança. Os pesquisadores contestam a justificativa e defendem fiscalização independente. Ryan Greenblatt, interlocutor externo citado na apuração, também negou vazamentos.

Por que acompanhar o raciocínio da IA importa

Em pesquisa publicada em março de 2025, a própria OpenAI descreveu o valor de observar a cadeia de raciocínio: etapas intermediárias escritas pelo modelo ao resolver tarefas. Nos testes, outro sistema de IA conseguiu identificar tentativas de explorar falhas nos critérios de avaliação.

A empresa relatou que observar essas etapas, além das ações, ajudou a detectar comportamentos inadequados em tarefas de programação. Alertou, porém, que pressionar o modelo a eliminar determinados pensamentos durante o treinamento poderia levá-lo a esconder intenções sem corrigir toda a conduta. Monitorar não garante eliminar falhas.

O estudo trata de mecanismos técnicos de supervisão; não estabelece o que ocorreu nas demissões. Em outra frente, a EXAME mostrou como bancos restringem o acesso de agentes de IA a contas, tema que também envolve controle e responsabilidade.