O que vem depois do ChatGPT? 10 ferramentas que apontam o futuro da IA

O avanço da inteligência artificial entrou em uma nova fase após a popularização de ferramentas como o ChatGPT. Se antes o foco estava na geração de respostas em texto, agora o mercado caminha para soluções mais amplas, que combinam automação, execução de tarefas e criação multimodal.

Parte dessas tecnologias já está disponível; outras ainda operam em estágio inicial, mas ajudam a indicar para onde a IA está evoluindo.

Ferramentas que já apontam essa mudança

Devin

Apresentado como um “engenheiro de software de IA”, o Devin é capaz de executar tarefas completas de programação, indo além da sugestão de código.

A proposta indica um avanço em direção a sistemas que não apenas respondem, mas também realizam tarefas de ponta a ponta.

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Runway

Voltada para vídeo, a plataforma permite gerar e editar conteúdos audiovisuais com auxílio de IA. O uso mostra como a tecnologia já começa a substituir etapas inteiras da produção criativa.

Perplexity AI

A ferramenta combina busca e resposta em um único ambiente, oferecendo informações estruturadas com base em fontes. O modelo aponta para uma possível transformação nos mecanismos de pesquisa.

Notion AI

Integrada a um ambiente de trabalho, a IA atua diretamente na organização de tarefas e documentos, indicando uma tendência de incorporação da tecnologia em ferramentas já utilizadas no dia a dia profissional.

Projetos e tecnologias em desenvolvimento

Auto-GPT e AgentGPT

São exemplos de agentes autônomos capazes de executar múltiplas etapas a partir de um objetivo definido.

Ainda em estágio experimental, essas soluções indicam um modelo de IA menos dependente de comandos constantes.

Sora

Modelo de geração de vídeo a partir de texto, apresentado como um avanço na criação multimodal. Apesar do potencial, ainda não está amplamente disponível ao público.

Rewind AI

A proposta é funcionar como uma “memória digital”, registrando atividades do usuário para oferecer respostas mais contextualizadas. A ideia reforça o movimento de personalização da IA.

Humane AI Pin e Rabbit R1

Dispositivos que propõem uma interação com inteligência artificial sem depender de telas tradicionais. Embora já lançados, ainda enfrentam desafios de desempenho e adoção.

O conjunto dessas soluções aponta para uma mudança importante: a IA deixa de ser apenas reativa, respondendo perguntas, e passa a atuar de forma mais ativa, executando tarefas, organizando fluxos e integrando diferentes sistemas.