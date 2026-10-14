Muse Wonder, nova IA da Meta, promete executar tarefas complexas; veja como funciona

A Meta apresentou em 12 de outubro de 2026 o Muse Wonder, modelo de inteligência artificial desenvolvido para executar tarefas complexas, trabalhar com programação e apoiar atividades profissionais em diferentes áreas. A empresa também anunciou o Muse Wonder Full, uma versão mais avançada voltada a determinadas tarefas de desenvolvimento de software.

Diferentemente de ferramentas utilizadas principalmente para responder perguntas e produzir textos, os novos modelos foram projetados para lidar com tarefas que exigem várias etapas, como analisar documentos, interpretar informações financeiras e desenvolver aplicativos.

O acesso ao Muse Wonder ainda é limitado. No lançamento, a Meta disponibilizou o modelo para desenvolvedores por meio da Meta Model API e do Muse Code. A integração ao assistente pessoal Muse está prevista para começar por assinantes, segundo a empresa.

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Como usar o Muse Wonder na prática

Para experimentar o modelo atualmente, é necessário utilizar uma das plataformas disponibilizadas pela Meta. O caminho depende do objetivo: desenvolver aplicações, trabalhar com código ou explorar recursos de inteligência artificial em sistemas próprios.

1. Acesse a plataforma adequada

Quem trabalha com desenvolvimento de software pode acessar o Muse Code ou consultar a documentação da Meta Model API. A API permite integrar modelos de IA a aplicações e sistemas, mas exige conhecimentos técnicos para configurar as chamadas e utilizar os resultados.

O Muse Wonder Full, por sua vez, foi disponibilizado a assinantes do Muse Code. Já a integração do Muse Wonder ao assistente pessoal Muse será liberada gradualmente, conforme anunciado pela Meta.

2. Defina a tarefa que precisa executar

O desempenho de uma ferramenta de inteligência artificial depende, entre outros fatores, da clareza das instruções e do contexto fornecido. Por isso, vale especificar o objetivo, os dados disponíveis, as restrições e o formato esperado da resposta.

Um profissional de negócios que utiliza uma plataforma compatível pode, por exemplo, solicitar a análise de uma planilha de vendas, a identificação de tendências e a elaboração de um relatório com os principais resultados. Em programação, pode pedir a criação de uma funcionalidade, a identificação de erros ou a revisão de trechos de código.

A execução efetiva dessas atividades depende da integração utilizada e das permissões disponíveis.

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O que o Muse Wonder pode fazer no trabalho

Segundo a Meta, os modelos foram desenvolvidos para atuar em áreas como programação, finanças e direito, além de executar tarefas que exigem raciocínio e acompanhamento de várias etapas. A empresa também destaca dois recursos: Active Memory e Active Focus.

O Active Memory permite preservar informações relevantes entre conversas, enquanto o Active Focus foi projetado para manter o trabalho direcionado a um objetivo, tentar outras abordagens diante de erros e pedir esclarecimentos quando necessário.

Na rotina profissional, esses recursos podem ajudar em projetos que exigem continuidade, como o desenvolvimento de um aplicativo, a análise de documentos extensos ou a resolução de problemas técnicos. As possibilidades concretas dependem da plataforma e da implementação.

A Meta afirma que os modelos foram projetados para evitar o compartilhamento de informações privadas sem autorização. Ainda assim, documentos corporativos, dados financeiros e informações pessoais exigem cuidados específicos antes de serem enviados a qualquer sistema de IA.

Quais são as limitações da ferramenta

O anúncio da Meta não significa que todos os profissionais já possam acessar o Muse Wonder diretamente em um aplicativo de uso geral. No lançamento, a disponibilidade está concentrada em ferramentas para desenvolvedores, e a integração ao assistente Muse ocorrerá posteriormente.

Também é importante distinguir as capacidades anunciadas pela empresa dos resultados obtidos em situações reais. Respostas e códigos gerados por inteligência artificial podem conter erros, omitir informações ou apresentar conclusões incorretas.

Por isso, decisões financeiras, jurídicas e operacionais devem passar por verificação humana, especialmente quando envolvem dados sensíveis ou consequências relevantes para o negócio.

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O Muse Wonder representa uma nova etapa da estratégia de IA da Meta, com foco em tarefas complexas e execução de múltiplas etapas. Para utilizá-lo, o profissional precisa verificar a disponibilidade da plataforma adequada, definir claramente o objetivo e revisar os resultados antes de incorporá-los à rotina de trabalho.