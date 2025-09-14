Era da IA e dos humanoides exigirá nova política global de redistribuição de renda, diz Ray Dalio

O investidor bilionário Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, afirmou que o avanço de tecnologias como inteligência artificial e robôs humanoides deve provocar um salto na desigualdade global, forçando governos a criar novas políticas de redistribuição.

Em entrevista ao podcast “The Diary Of A CEO”, Dalio declarou que essas inovações tendem a substituir profissionais qualificados como médicos, advogados e contadores , beneficiando desproporcionalmente entre 1% e 10% da população.

“Por que precisaríamos de pessoas com doutorado se teremos robôs mais inteligentes do que nós?”, questionou o gestor, ao prever uma era de grande polarização social.

Dalio identificou essa transformação tecnológica como a quinta de uma série de “forças históricas” que moldam ciclos de 80 anos. Para ele, a concentração de ganhos entre poucos pode provocar conflitos internos em democracias fragilizadas , como Estados Unidos e Reino Unido.

Segundo o investidor, uma política de redistribuição baseada apenas em dinheiro pode ser insuficiente. “Inutilidade e dinheiro podem não ser uma boa combinação”, afirmou, defendendo medidas que deem propósito às pessoas, mesmo em um cenário de automação generalizada.

Crescimento desigual e risco de bolha

Dalio também associou o atual momento ao fim da era agrícola e às revoluções industriais anteriores, quando a força física foi substituída por máquinas. Agora, segundo ele, a substituição será da capacidade cognitiva humana .

Apesar de entusiasmado com o potencial da IA, o investidor demonstrou ceticismo quanto à capacidade da humanidade de lidar com os efeitos colaterais. “A questão é se somos fragmentados demais para resolver isso”, afirmou.

Outros analistas compartilham preocupações semelhantes. O CEO da OpenAI, Sam Altman, já descreveu o crescimento atual como uma possível bolha. Projeções do Goldman Sachs indicam que um estouro pode apagar até 20% do valor do S&P 500.

Para Dalio, o desafio é político e social, não apenas tecnológico. “A inteligência atrai poder. E o que fazemos com isso define o destino das nações”.