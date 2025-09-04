Para Ray Dalio, 'guru de Wall Street', o dólar está menos atrativo

Para Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, conhecido como "guru de Wall Street", o dólar e outras moedas de reserva estão perdendo a atratividade por uma série de motivos, que vão desde à alta dos preços do ouro às criptomoedas.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Dalio afirmou que "os pagamentos do serviço da dívida do governo americano agora equivalem a cerca de US$ 1 trilhão por ano em juros e estão aumentando em ritmo acelerado, com cerca de US$ 9 trilhões necessários para refinanciar a dívida que vencerão este ano".

"Os detentores internacionais de títulos denominados em dólares estão reduzindo suas participações em títulos dos Estados Unidos e aumentando suas participações em ouro devido a preocupações geopolíticas", escreveu Dalio.

Outro ponto de preocupação para a moeda, segundo ele, é a possibilidade de uma interferência política do presidente dos EUA, Donald Trump, no Federal Reserve (Fed), banco central americano.

"Isso levaria os títulos e o dólar a desvalorizarem e, se não fosse corrigido, faria com que se tornassem um depósito ineficaz de riqueza e levasse à quebra da ordem monetária como a conhecemos", disse.