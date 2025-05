Elon Musk tentou barrar acordo de US$ 500 bilhões de Sam Altman no Oriente Médio

Um acordo para a construção de um dos maiores centros de dados de inteligência artificial do mundo, em Abu Dhabi, foi liderado por OpenAI e um grupo de gigantes da tecnologia americana, mas enfrentou uma tentativa de boicote por parte do empresário Elon Musk, segundo reportagem exclusiva do The Wall Street Journal.

Durante uma reunião com executivos da G42 — empresa de IA controlada pelo irmão do presidente dos Emirados Árabes Unidos — Musk advertiu que o plano não teria aprovação do presidente Donald Trump, a menos que sua startup xAI fosse incluída no acordo.

O alerta ocorreu pouco antes da viagem de Trump, em meados de maio, a três países do Golfo, na qual Sam Altman, CEO da OpenAI, também participaria. Musk demonstrou insatisfação com a exclusão da sua empresa e anunciou que acompanharia a comitiva presidencial, chegando a aparecer ao lado de Trump na Arábia Saudita.

Após as queixas de Musk, autoridades americanas revisaram os termos do acordo, mas decidiram seguir adiante com o projeto liderado pela OpenAI. Funcionários da Casa Branca relataram que o empresário não queria um acordo que favorecesse apenas Altman e que a equipe presidencial buscou maneiras de apaziguar Musk para que o anúncio fosse feito durante a viagem ao Oriente Médio.

O projeto, batizado Stargate U.A.E., prevê a construção de um complexo de cinco gigawatts em Abu Dhabi, que será maior que qualquer data center similar nos Estados Unidos. A G42 arcaria com os custos iniciais e se comprometeu a investir em um projeto equivalente no território americano, numa estratégia para garantir benefícios bilaterais.

Disputa entre Musk e Altman marca negociações com governo dos EUA

O governo dos Emirados, representado pelo conselheiro de segurança nacional Sheikh Tahnoon bin Zayed al Nahyan, tem investido pesado em inteligência artificial para diversificar sua economia e contou com a abertura da administração Trump para flexibilizar restrições de exportação de chips americanos.

Elon Musk, que cofundou a OpenAI com Altman em 2015, deixou a empresa em 2018 após desentendimentos e desde então tem se posicionado contra o ex-cofundador, inclusive lançando sua própria startup de IA, a xAI — que, até o momento, não alcançou o sucesso comercial da OpenAI.

Além do impasse no acordo em Abu Dhabi, Musk já havia expressado descontentamento público com um acordo similar, Stargate nos EUA, que envolvia OpenAI, Oracle e SoftBank. A tensão reflete a disputa crescente entre Musk e Altman pelo protagonismo no setor de inteligência artificial.

G42 e Emirados apostam na IA para diversificar economia

Embora xAI ainda não tenha sido incluída no projeto principal, a empresa está na lista condicional para adquirir parte dos 500 mil chips anuais autorizados para venda, segundo fontes próximas à negociação.

O envolvimento de Musk com os Emirados também inclui investimentos do fundo MGX, ligado a Sheikh Tahnoon, na startup xAI, e projetos como a construção de uma rede de túneis pela Boring Company em Dubai.