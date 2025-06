DeepSeek lança IA mais rápida, mas mercado ignora atualização diante da forte concorrência

A DeepSeek anunciou recentemente uma atualização do seu modelo de inteligência artificial R1, que agora está mais rápido e ainda mantém o preço abaixo dos principais concorrentes. Mesmo assim, o lançamento passou praticamente despercebido pelo mercado.

Ao contrário de janeiro deste ano, quando o modelo anterior da DeepSeek gerou um caos entre investidores e empresas de tecnologia, a nova versão mal gerou comentários, conforme observado pelo editor global de tecnologia do Business Insider, Alistair Barr.

“Eu perdi. Ou talvez tenha visto a notícia rapidamente e depois esquecido. A maior parte da indústria de tecnologia e dos investidores recebeu o lançamento com total indiferença”, escreveu em uma reportagem para o site.

Especialistas no assunto relataram que a atualização não causou muita diferença no mundo tecnológico, mas isso não ocorreu devido à falta de inovação e, sim, pela alta concorrência de outras empresas de inteligência artificial.

“O lançamento veio e foi sem causar qualquer impacto”, afirmou Ross Sandler, analista de tecnologia do Barclays, em nota a clientes.

Segundo ele, isso reflete um amadurecimento na forma como o mercado avalia a corrida da IA. “O mercado de ações não poderia se importar menos”, escreveu. “Isso mostra que a compreensão dos investidores sobre o setor de IA melhorou muito em apenas cinco meses.”

Motivos para o desinteresse

Mesmo com desempenho sólido, o R1 da DeepSeek está enfrentando um cenário mais competitivo. De acordo com Sandler, o novo modelo custa menos de US$ 1 por milhão de tokens, ainda bem abaixo dos líderes de mercado. No entanto, a diferença já foi maior: antes, ele era 27 vezes mais barato que o modelo o1 da OpenAI. Agora, essa vantagem caiu para cerca de 17 vezes.

Além disso, a diferença de qualidade entre os principais modelos vem diminuindo. Isso acontece porque todos estão sendo treinados com os mesmos dados da internet, o que limita os saltos de inovação. Quando uma empresa avança, os concorrentes incorporam rapidamente a tecnologia.

A distribuição dos programas também afeta o cenário, segundo reportagem da Business Insider. Modelos como o ChatGPT da OpenAI e o Gemini da Google estão presentes nos ambientes de trabalho e em celulares do público ocidental. Isso facilita o uso e cria uma vantagem competitiva. Já a DeepSeek ainda não conseguiu tanta presença fora da China.

O Business Insider ouviu integrantes da própria equipe de tecnologia. Um editor disse que nem percebeu a atualização e agora se sente culpado. Outro admitiu que leu apenas as manchetes. Um repórter viu uma discussão no Reddit, leu por alto e esqueceu. Houve jornalistas que sequer tivessem ouvido falar sobre a novidade.

O caos em janeiro foi exagerado?

Outro motivo para o desinteresse atual está na forma como o mercado entendeu o impacto da DeepSeek no início do ano. Em janeiro, muitos temeram que o laboratório chinês tivesse criado uma IA extremamente eficiente, com menor necessidade de infraestrutura.

Na prática, a DeepSeek ajudou a popularizar um novo tipo de modelo, voltado para o raciocínio que, na verdade, exige ainda mais poder computacional. Esse tipo de sistema divide as tarefas em etapas lógicas, gerando um grande volume de tokens para processar. Ou seja, a exigência de GPUs e servidores é ainda maior.