Amazon enfrenta processo por suposto uso de IA em atores para filme

A Amazon está enfrentando um processo por supostamente ter utilizado inteligência artificial para replicar vozes de atores no remake do filme "Matador de aluguel". A ação é movida contra a Metro-Goldwyn-Mayer, estúdio controlado pela big tech, por R. Lance Hill, roteirista da versão original do longa-metragem de 1989.

No documento do processo, obtido pelo site de entretenimento Variety, Hill afirma que a companhia cometeu violação de seus direitos autorais e solicita a devolução deles. Segundo o escritor, a Amazon e a MGM optaram por usar IA para acelerar a produção e concluir o filme antes do prazo final de 10 de novembro. Mas, o filme não foi concluído até janeiro, meses após o término do prazo de direitos autorais.

Na ação, Hill alega que a Amazon usou o recurso tecnológico para replicar as vozes de membros do elenco durante a greve dos atores e roteiristas em Hollywood, que durou de julho a novembro de 2023.

O roteirista também aponta que no novo filme de "Matador de Aluguel", existem “elementos literários muito semelhantes” ao seu texto original.

“Em 11 de novembro de 2023, os direitos autorais do roteiro foram devidamente revertidos para Hill de acordo com a Lei de Direitos Autorais. No entanto, em violação do direito fundamental de rescisão autoral da Lei, os Réus recusaram-se a reconhecer a rescisão legal de Hill”, diz o processo. “Em vez disso, os Réus avançaram com a produção de um remake do filme de 1989 derivado do roteiro de Hill.”

A Associação de Roteiristas da América (WGA, na sigla em inglês) concedeu a Hill um reconhecimento de autoria no remake e no crédito.

A ação busca a retomada da posse do direito autoral e exige também a suspensão do lançamento do filme.

O que diz a Amazon?

Em declaração à imprensa norte-americana, um porta-voz da Amazon criticou o processo movido por Hill. “Completamente sem mérito e inúmeras alegações são categoricamente falsas. O filme não usa nenhuma IA no lugar das vozes dos atores. Estamos ansiosos para nos defender contra essas reivindicações.”

O representante da companhia afirmou que não houve uso de IA para recriar as vozes dos atores para o filme, e que se essa tecnologia fosse utilizada em algum momento, teria sido apenas pelos cineastas durante as edições dos primeiros cortes do filme, e não pelo estúdio. Ele reforçou que o estúdio instruiu expressamente os profissionais a não usarem IA na produção.

Esta não é a primeira vez que a Amazon é acusada de uso indevido da IA. Quando o produtor Joel Silver foi demitido, em novembro de 2023, por comportamentos agressivos, fontes disseram à Variety que ele estava na verdade sendo penalizado por rejeitar o uso de IA pelo streaming em suas produções. Na época, a Amazon negou a informação.

Remake de "Matador de Aluguel"

Caso o processo não atrase o lançamento, "Matador de Aluguel" tem data de estreia marcada para 8 de março. No dia 21 do mesmo mês, o filme deve estar disponível no catálogo do Prime Video.

O filme narra a história de um ex-lutador do UFC que consegue um emprego como segurança em um estabelecimento na Flórida. O protagonista Dalton é interpretado por Jake Gyllenhaal. O elenco também conta com: Conor McGregor, Daniela Melchior e Jessica Williams. O filme é dirigido por Doug Liman.