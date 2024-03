Adeus, internet? Futurista prevê novo ciclo tecnológico com potencial de remodelar nossa existência

Inteligência Artificial, Ecossistemas Conectados das Coisas e Biotecnologia. Segundo a edição mais recente do Tech Trends Report, divulgado pela futurista Amy Webb durante sua apresentação no SXSW 24, estas são as três tecnologias que, juntas, estão impulsionando o surgimento de um novo movimento histórico.

“No começo do terceiro trimestre do ano passado minha equipe e eu percebemos que tinha uma nova tendência surgindo: um novo superciclo tecnológico”, disse a pesquisadora.

Na economia, um "superciclo" diz respeito a um período prolongado de demanda crescente, que pode se estender por décadas elevando o preço de commodities e ativos – e que é impulsionado por mudanças estruturais na produção de tecnologia disponível. Alguns exemplos de ciclos anteriores são o surgimento da eletricidade, das máquinas à vapor e da internet.

A diferença, segundo Webb, é que ao contrário dos ciclos passados, que foram impulsionados por uma única tecnologia, o atual está baseado na convergência de três tecnologias simultaneamente – sendo a inteligência artificial a base dessa transformação.

“Nós estamos passando por uma situação única, o que nos transforma no que eu chamo de 'geração T', a geração da transição. É um momento empolgante para estarmos vivos, porque a inteligência artificial é o presente , ela está aqui. Todos que estão vivos hoje fazem parte de uma grande transição. Então sim, o novo superciclo tecnológico já está aqui. E sim, ele vai mudar o curso da história humana”, afirmou.

A hora de se preparar é agora

Ao longo de toda a sua apresentação, a futurista foi categórica ao afirmar que a sociedade terá um funcionamento completamente diferente depois de completar essa transição – mas reforçou que, desde que se capacitem para acompanhar esse processo, os seres humanos não perderão sua autonomia.

Em seu relatório, a mensagem fica ainda mais clara: “haverá vencedores e derrotados, aqueles que tomam as rédeas dessa mudança e aqueles que são engolidos por ela”, escreveu.

