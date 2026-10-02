Prudential à venda: os pontos que complicam o negócio de US$ 3 bilhões

RESUMO ＋ A seguradora Prudential colocou sua operação brasileira à venda, mas interessados classificam o negócio como complexo devido à sustentabilidade dos resultados e à integração dos corretores franqueados Life Planners, segundo interlocutores ouvidos pelo EXAME Insight. No primeiro semestre, reversões de contingências trabalhistas somaram R$ 271,9 milhões. A venda, conduzida pelo banco Morgan Stanley, atrai MetLife, CNP, Daiichi e Mapfre.

A venda da Prudential no Brasil tem encontrado uma avaliação comum entre interessados que se sentaram à mesa com a seguradora: o negócio é “complexo”. Segundo interlocutores ouvidos pelo EXAME Insight, a análise envolve tanto a capacidade de sustentar os resultados quanto a integração da rede comercial que ajudou a construir a operação brasileira.

O balanço do primeiro semestre dá uma dimensão da primeira questão. A Prudential registrou R$ 271,9 milhões em reversões de contingências trabalhistas, valor equivalente a 16,7% do resultado antes de impostos e participações. As reversões melhoram o resultado contábil, mas não representam entrada de caixa. A companhia atribui o movimento às estratégias jurídicas relacionadas ao modelo de franquias e informa que, em junho, passou a avaliar os processos trabalhistas individualmente, substituindo a metodologia de análise da carteira.

Além do reforço de reversões contábeis no resultado, a Prudential carrega um contencioso trabalhista que inclui disputas com ex-franqueados — justamente a rede comercial cuja integração preocupa interessados na operação. A companhia mantém R$ 192,9 milhões provisionados para processos trabalhistas e informa outros R$ 608,5 milhões em causas classificadas como perda possível. Os processos incluem pedidos de reconhecimento de vínculo de ex-franqueados.

Para a MetLife, uma das interessadas, há um complicador adicional: a rivalidade entre as seguradoras e a adaptação da relação com os Life Planners, os corretores franqueados da Prudential. A avaliação é que incorporar essa rede poderia provocar um choque de culturas. A preocupação envolve como preservar a relação com os profissionais responsáveis pela distribuição sob um novo controlador.

Como revelou o EXAME Insight, a Prudential colocou a operação brasileira à venda em um processo conduzido pelo Morgan Stanley. Na ocasião, a pedida era de cerca de US$ 3 bilhões, enquanto interlocutores do mercado avaliavam o ativo em aproximadamente US$ 2 bilhões. A operação registrou R$ 7,5 bilhões em prêmios em 2025.

Informação publicada pela coluna Pipeline, do Valor Econômico, e confirmada por EXAME Insight dá conta de que, além da MetLife, CNP, Daiichi e Mapfre estão entre os interessados no negócio. A operação da Prudential no México também está à venda no pacote.