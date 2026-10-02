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Prudential à venda: os pontos que complicam o negócio de US$ 3 bilhões

Interessados examinam reversões contábeis e passivos trabalhistas; para a MetLife, integração dos Life Planners traz risco de choque de culturas

An American flag flies on top of the Prudential Financial Inc. Plaza in Newark, New Jersey, U.S., on Thursday, Jan. 25, 2018. Prudential Financial Inc. is scheduled to release earning figures on February 6, 2018. Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg (Victor J. Blue/Bloomberg)
An American flag flies on top of the Prudential Financial Inc. Plaza in Newark, New Jersey, U.S., on Thursday, Jan. 25, 2018. Prudential Financial Inc. is scheduled to release earning figures on February 6, 2018. Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg (Victor J. Blue/Bloomberg)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:00.

RESUMO ＋

A seguradora Prudential colocou sua operação brasileira à venda, mas interessados classificam o negócio como complexo devido à sustentabilidade dos resultados e à integração dos corretores franqueados Life Planners, segundo interlocutores ouvidos pelo EXAME Insight. No primeiro semestre, reversões de contingências trabalhistas somaram R$ 271,9 milhões. A venda, conduzida pelo banco Morgan Stanley, atrai MetLife, CNP, Daiichi e Mapfre.

A venda da Prudential no Brasil tem encontrado uma avaliação comum entre interessados que se sentaram à mesa com a seguradora: o negócio é “complexo”. Segundo interlocutores ouvidos pelo EXAME Insight, a análise envolve tanto a capacidade de sustentar os resultados quanto a integração da rede comercial que ajudou a construir a operação brasileira.

O balanço do primeiro semestre dá uma dimensão da primeira questão. A Prudential registrou R$ 271,9 milhões em reversões de contingências trabalhistas, valor equivalente a 16,7% do resultado antes de impostos e participações. As reversões melhoram o resultado contábil, mas não representam entrada de caixa. A companhia atribui o movimento às estratégias jurídicas relacionadas ao modelo de franquias e informa que, em junho, passou a avaliar os processos trabalhistas individualmente, substituindo a metodologia de análise da carteira.

Além do reforço de reversões contábeis no resultado, a Prudential carrega um contencioso trabalhista que inclui disputas com ex-franqueados — justamente a rede comercial cuja integração preocupa interessados na operação. A companhia mantém R$ 192,9 milhões provisionados para processos trabalhistas e informa outros R$ 608,5 milhões em causas classificadas como perda possível. Os processos incluem pedidos de reconhecimento de vínculo de ex-franqueados.

Para a MetLife, uma das interessadas, há um complicador adicional: a rivalidade entre as seguradoras e a adaptação da relação com os Life Planners, os corretores franqueados da Prudential. A avaliação é que incorporar essa rede poderia provocar um choque de culturas. A preocupação envolve como preservar a relação com os profissionais responsáveis pela distribuição sob um novo controlador.

Como revelou o EXAME Insight, a Prudential colocou a operação brasileira à venda em um processo conduzido pelo Morgan Stanley. Na ocasião, a pedida era de cerca de US$ 3 bilhões, enquanto interlocutores do mercado avaliavam o ativo em aproximadamente US$ 2 bilhões. A operação registrou R$ 7,5 bilhões em prêmios em 2025.

Informação publicada pela coluna Pipeline, do Valor Econômico, e confirmada por EXAME Insight dá conta de que, além da MetLife, CNP, Daiichi e Mapfre estão entre os interessados no negócio. A operação da Prudential no México também está à venda no pacote.

'Perguntas frequentes'

Por que a venda da Prudential no Brasil é considerada complexa? ＋

Segundo interlocutores ouvidos pelo EXAME Insight, a análise envolve a capacidade de sustentar os resultados da operação e a integração da rede comercial de corretores franqueados Life Planners.

Qual foi o impacto das reversões trabalhistas no resultado da Prudential? ＋

A Prudential registrou R$ 271,9 milhões em reversões de contingências trabalhistas no primeiro semestre, valor equivalente a 16,7% do resultado antes de impostos e participações. As reversões melhoram o resultado contábil, mas não representam entrada de caixa.

Qual é o tamanho do contencioso trabalhista da Prudential? ＋

A Prudential informa que mantém R$ 192,9 milhões provisionados para processos trabalhistas e outros R$ 608,5 milhões em causas classificadas como perda possível. Os processos abrangem pedidos de reconhecimento de vínculo de ex-franqueados.

Por que os Life Planners preocupam a MetLife? ＋

A incorporação dos Life Planners poderia provocar um choque de culturas devido à rivalidade entre MetLife e Prudential, segundo a avaliação relatada ao EXAME Insight. A preocupação envolve a preservação da relação com os corretores franqueados sob um novo controlador.

Quanto vale a operação brasileira da Prudential? ＋

A Prudential pediu cerca de US$ 3 bilhões pela operação brasileira, enquanto interlocutores do mercado avaliaram o ativo em aproximadamente US$ 2 bilhões, conforme revelou o EXAME Insight. A operação registrou R$ 7,5 bilhões em prêmios em 2025.

Quais empresas estão interessadas na compra da Prudential no Brasil? ＋

MetLife, CNP, Daiichi e Mapfre estão entre as interessadas no negócio, segundo informação publicada pela coluna Pipeline, do Valor Econômico, e confirmada pelo EXAME Insight. A operação da Prudential no México também faz parte do pacote à venda.

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Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com

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