Prudential à venda: os pontos que complicam o negócio de US$ 3 bilhões
Interessados examinam reversões contábeis e passivos trabalhistas; para a MetLife, integração dos Life Planners traz risco de choque de culturas
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:00.
RESUMO ＋
A seguradora Prudential colocou sua operação brasileira à venda, mas interessados classificam o negócio como complexo devido à sustentabilidade dos resultados e à integração dos corretores franqueados Life Planners, segundo interlocutores ouvidos pelo EXAME Insight. No primeiro semestre, reversões de contingências trabalhistas somaram R$ 271,9 milhões. A venda, conduzida pelo banco Morgan Stanley, atrai MetLife, CNP, Daiichi e Mapfre.
A venda da Prudential no Brasil tem encontrado uma avaliação comum entre interessados que se sentaram à mesa com a seguradora: o negócio é “complexo”. Segundo interlocutores ouvidos pelo EXAME Insight, a análise envolve tanto a capacidade de sustentar os resultados quanto a integração da rede comercial que ajudou a construir a operação brasileira.
O balanço do primeiro semestre dá uma dimensão da primeira questão. A Prudential registrou R$ 271,9 milhões em reversões de contingências trabalhistas, valor equivalente a 16,7% do resultado antes de impostos e participações. As reversões melhoram o resultado contábil, mas não representam entrada de caixa. A companhia atribui o movimento às estratégias jurídicas relacionadas ao modelo de franquias e informa que, em junho, passou a avaliar os processos trabalhistas individualmente, substituindo a metodologia de análise da carteira.
Além do reforço de reversões contábeis no resultado, a Prudential carrega um contencioso trabalhista que inclui disputas com ex-franqueados — justamente a rede comercial cuja integração preocupa interessados na operação. A companhia mantém R$ 192,9 milhões provisionados para processos trabalhistas e informa outros R$ 608,5 milhões em causas classificadas como perda possível. Os processos incluem pedidos de reconhecimento de vínculo de ex-franqueados.
Para a MetLife, uma das interessadas, há um complicador adicional: a rivalidade entre as seguradoras e a adaptação da relação com os Life Planners, os corretores franqueados da Prudential. A avaliação é que incorporar essa rede poderia provocar um choque de culturas. A preocupação envolve como preservar a relação com os profissionais responsáveis pela distribuição sob um novo controlador.
Como revelou o EXAME Insight, a Prudential colocou a operação brasileira à venda em um processo conduzido pelo Morgan Stanley. Na ocasião, a pedida era de cerca de US$ 3 bilhões, enquanto interlocutores do mercado avaliavam o ativo em aproximadamente US$ 2 bilhões. A operação registrou R$ 7,5 bilhões em prêmios em 2025.
Informação publicada pela coluna Pipeline, do Valor Econômico, e confirmada por EXAME Insight dá conta de que, além da MetLife, CNP, Daiichi e Mapfre estão entre os interessados no negócio. A operação da Prudential no México também está à venda no pacote.
'Perguntas frequentes'
Por que a venda da Prudential no Brasil é considerada complexa? ＋
Segundo interlocutores ouvidos pelo EXAME Insight, a análise envolve a capacidade de sustentar os resultados da operação e a integração da rede comercial de corretores franqueados Life Planners.
Qual foi o impacto das reversões trabalhistas no resultado da Prudential? ＋
A Prudential registrou R$ 271,9 milhões em reversões de contingências trabalhistas no primeiro semestre, valor equivalente a 16,7% do resultado antes de impostos e participações. As reversões melhoram o resultado contábil, mas não representam entrada de caixa.
Qual é o tamanho do contencioso trabalhista da Prudential? ＋
A Prudential informa que mantém R$ 192,9 milhões provisionados para processos trabalhistas e outros R$ 608,5 milhões em causas classificadas como perda possível. Os processos abrangem pedidos de reconhecimento de vínculo de ex-franqueados.
Por que os Life Planners preocupam a MetLife? ＋
A incorporação dos Life Planners poderia provocar um choque de culturas devido à rivalidade entre MetLife e Prudential, segundo a avaliação relatada ao EXAME Insight. A preocupação envolve a preservação da relação com os corretores franqueados sob um novo controlador.
Quanto vale a operação brasileira da Prudential? ＋
A Prudential pediu cerca de US$ 3 bilhões pela operação brasileira, enquanto interlocutores do mercado avaliaram o ativo em aproximadamente US$ 2 bilhões, conforme revelou o EXAME Insight. A operação registrou R$ 7,5 bilhões em prêmios em 2025.
Quais empresas estão interessadas na compra da Prudential no Brasil? ＋
MetLife, CNP, Daiichi e Mapfre estão entre as interessadas no negócio, segundo informação publicada pela coluna Pipeline, do Valor Econômico, e confirmada pelo EXAME Insight. A operação da Prudential no México também faz parte do pacote à venda.
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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com