Por que CAAP e Zurich largam na frente na disputa pelo aeroporto de Brasília

RESUMO ＋ A operadora aeroportuária Corporación América Airports (CAAP) e a Zurich Airport aparecem como favoritas ao leilão do aeroporto de Brasília, previsto para 17 de dezembro. O pacote inclui dez aeroportos regionais, R$ 2,06 bilhões em investimentos e pagamento fixo de R$ 629 milhões, além da compra da participação da CAAP.

O conhecimento da operação e o risco de perder o controle do aeroporto de Brasília colocam a Corporación América Airports (CAAP) entre as favoritas ao novo leilão do terminal, previsto para 17 de dezembro. A Zurich Airport também desponta entre as principais candidatas, em uma disputa que pode atrair ASUR e Aena.

A vantagem da CAAP começa pela presença no ativo. O grupo detém 51% da concessão, enquanto a Infraero tem os outros 49%, e já conhece a operação e as necessidades de investimento do aeroporto. Há também um incentivo para defender sua posição: quem vencer o leilão deverá adquirir a participação da atual controladora, assumindo 100% do negócio. Para a CAAP, portanto, a disputa envolve tanto a oportunidade de ampliar sua participação quanto a permanência em Brasília.

A Zurich aparece como a outra favorita em um cenário no qual a ASUR pode ter menos espaço para uma oferta agressiva. O grupo venceu a disputa pelos aeroportos da Motiva e está em negociações para assumir integralmente Confins, apurou o EXAME Insight. A combinação dessas operações com o aumento da alavancagem pode limitar seu apetite por Brasília.

Isso não retira a ASUR da disputa, mas ajuda a explicar por que CAAP e Zurich são vistas como candidatas mais fortes. A Aena, que já opera Congonhas e outros aeroportos brasileiros, também está no radar. A participação das quatro empresas ainda não está confirmada.

O pacote reúne Brasília e dez aeroportos regionais, com previsão de R$ 2,06 bilhões em investimentos. Serão R$ 1,2 bilhão no aeroporto da capital federal, incluindo um terminal internacional, um edifício-garagem e uma nova via de acesso, e R$ 858 milhões nos demais terminais. Vencerá quem oferecer o maior repasse variável ao governo sobre a receita bruta, partindo de 5,9%. Haverá ainda um pagamento fixo de R$ 629 milhões, além da aquisição da participação da CAAP.

Da concessão bilionária à renegociação

A disputa por Brasília abre um novo capítulo de uma concessão iniciada em 2012, quando a Inframerica, formada pela argentina Corporación América e pela brasileira Engevix, venceu o leilão com uma oferta de R$ 4,51 bilhões. O lance ficou cerca de 673% acima do valor mínimo, em um contrato de 25 anos, com término previsto para 2037. A Infraero manteve 49% da concessionária.

A composição societária mudou em 2015, quando a Engevix negociou sua participação nos aeroportos de Brasília e Natal com a Corporación América. Em Brasília, a operação levou o grupo argentino a concentrar os 51% privados da concessão.

Nos anos seguintes, a operação enfrentou uma demanda inferior à projetada na época do leilão. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), as crises econômicas e políticas, a pandemia e as mudanças na malha aérea comprometeram os resultados da concessionária. A renegociação aprovada neste ano substitui as outorgas fixas anuais por pagamentos vinculados à receita e preserva o prazo até 2037. Como as condições econômicas do contrato foram alteradas, o acordo exige uma disputa pelo controle da empresa.

CAAP e Zurich já estiveram em lados diferentes de outra troca de operador no Brasil. Em Natal, a Inframerica pediu a devolução da concessão em 2020. A Zurich venceu a relicitação em 2023, com lance de R$ 320 milhões, e assumiu a operação em fevereiro de 2024.