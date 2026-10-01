Do Einstein à OpenAI: quem está no novo conselho da startup Rivio

RESUMO ＋ A startup de inteligência artificial para gestão hospitalar Rivio criou um conselho consultivo com nove executivos de saúde e tecnologia para acompanhar sua estratégia de expansão. Fundada em 2025, a empresa atua no ciclo de receita dos hospitais e pretende avançar para a gestão de equipes, leitos e suprimentos. Desde o fim de 2025, a Rivio anunciou US$ 21 milhões em aportes.

A Rivio, startup que usa inteligência artificial na gestão de hospitais, criou um conselho consultivo com nove integrantes, reunindo executivos da saúde e profissionais de tecnologia. O grupo acompanhará a estratégia da empresa, que hoje atua no faturamento e nos recebimentos de planos de saúde e pretende avançar para a gestão de equipes, leitos e suprimentos.

Entre os integrantes estão Henrique Neves, diretor-geral do Einstein e vice-presidente do Conselho de Administração da Anahp; Paulo Chapchap, ex-diretor-geral do Sírio-Libanês e atual diretor médico do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS); e José Marcelo de Oliveira, presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Na frente de tecnologia, participam Mat Velloso, diretor de produtos da Docker, com passagens por Microsoft, Google DeepMind e Meta, e River Mist, cofundador da plataforma de inteligência artificial Weights, que passou a integrar a OpenAI após a aquisição da empresa, segundo a Rivio.

Completam o conselho Teresa Sacchetta, ex-diretora de tecnologia do Fleury e vice-presidente do Conselho Saúde Digital Brasil; Luiz De Luca, com passagens pela direção dos hospitais 9 de Julho e Samaritano e da Américas Serviços Médicos; Gustavo Meirelles, vice-presidente médico e de relações institucionais da Afya; e Fernando Carneiro, sócio sênior da Vila Nova Partners, com experiência na seleção de executivos e conselheiros.

Fundada em 2025 por Silvio Frison e Ricardo Sales, a Rivio combina inteligência artificial e especialistas para identificar falhas no ciclo de receita dos hospitais — da cobrança pelos serviços prestados ao recebimento das operadoras. Desde o fim do ano passado, anunciou US$ 21 milhões em aportes: US$ 20 milhões de Valor Capital Group, Monashees e Endeavor Catalyst, seguidos de US$ 1 milhão da Positive Ventures. Segundo a empresa, sua avaliação supera R$ 500 milhões.

Diagnóstico

A tese de expansão se apoia na pressão sobre o caixa dos hospitais. Segundo o Observatório Anahp 2026, com dados de 2025, a margem Ebitda das instituições analisadas caiu de 11,7% para 11,1%, enquanto a permanência média dos pacientes recuou para 3,8 dias.

Parte dessa pressão está na relação com os planos de saúde. As glosas iniciais, que correspondem à parcela das contas cujo pagamento é recusado pelas operadoras antes da negociação, atingiram 15,9% em 2025, ante 11,9% em 2023. Já o índice de recebimento caiu de 91,3% para 85,8% no mesmo período.

Os prazos também pesam. Em 2025, os hospitais levaram, em média, 77,4 dias para receber das operadoras, cerca de sete dias a mais que no ano anterior, enquanto pagaram fornecedores em 48,3 dias. A diferença de aproximadamente 29 dias precisa ser financiada pelas próprias instituições. “Quando um hospital perde eficiência em faturamento, contratos, processos ou dados, o efeito não termina no financeiro. É recurso e capacidade de investimento que deixam de estar disponíveis para pessoas, equipamentos, leitos e tecnologia”, afirma Silvio Frison, CEO da Rivio.