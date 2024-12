Ela deixou uma loja de roupas para vender seguros da Prudential. Hoje, fatura mais de R$ 1 milhão

A curitibana Karina Bruning deixou seu empreendimento de roupas falido para entrar no mercado de seguros em 2010. Cliente da seguradora, ela foi incentivada a abrir uma franquia por sua corretora da Prudential.

De lá pra cá, muita coisa mudou. Bruning tem mais de 3.000 apólices no portfólio e já fatura mais de R$ 1 milhão ao ano.

"O mercado de seguros me deu estrutura para recomeçar. Com o apoio da Prudential, transformei minha carreira, ganhei estabilidade e uma nova perspectiva de futuro", diz Bruning.

A venda de seguros de vida levou a Prudential ao faturamento recorde de R$ 5,4 bilhões no Brasil no último ano. Presente em mais de 50 países, a centenária seguradora tem impressionantes US$ 1,4 trilhão de ativos sob gestão.

Operando no Brasil desde 1998, a Prudential aposta no mercado de franquias para atrair corretores por aqui. O modelo passou por ajustes nos últimos anos e, com isso, o número de franqueados disparou. Hoje são mais de 1.900 corretores de seguros franqueados.

Apesar de bilionária, a seguradora se enquadra como microfranquia, modelo conhecido pelo investimento inicial menor e operação mais simples. No levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a seguradora é a segunda maior microfranquia do país, atrás apenas da rede de mercados autônomos Market4U.

Quem é a empreendedora

Empreender não era novidade para a curitibana Karina Bruning. Antes de abrir sua franquia com a Prudential, ela tinha um negócio próprio: uma loja de roupas. As dificuldades financeiras levaram a empreendedora a reavaliar sua trajetória como empreendedora.

Ao considerar alternativas para se recuperar financeiramente, Karina, já era cliente da Prudential, foi incentivada por sua corretora a entrar no mercado de seguros.

As primeiras apólices foram vendidas aos clientes que frequentavam sua antiga loja de roupas. Ela teve dificuldade em fazer a captação ativa de novos clientes, prática comum no mercado de seguros. "Ouvi muitos 'não' e contei com o suporte da franqueadora para conseguir os primeiros clientes da minha carteira", diz.

Um diferencial da rede é a oferta de centros de apoios para franqueados, uma espécie de "coworking" para corretores receberem seus segurados. Ao todo são 39 pontos de apoio distribuídos em 14 estados.

Atualmente, o investimento inicial em uma franquia da Prudential é de R$ 45.000. Karina não lembra o valor exato investido, mas destaca que, em poucos meses, já havia recuperado seu capital inicial. “Em três ou quatro meses já tinha pago o valor investido".

O mercado de seguros passou por transformações na demanda e na percepção do público após a pandemia de covid-19. Segundo Karina, a população entende melhor a importância de proteger a família e a própria renda em situações inesperadas.

Hoje, os tipos de seguros mais procurados são os seguros de vida, cobertura para doenças graves, invalidez e apólices para planejamento sucessório, que visam proteger o patrimônio familiar em caso de falecimento de sócios, muito demandadas por empresários e autônomos.

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 (8. WhatsApp e O Boticário)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 (7º: Subway (CRP (M): 5,7))

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

Como crescer como franqueado de seguros?

Na entrevista, Karina Bruning compartilhou algumas lições para quem deseja crescer como franqueado no setor de seguros:

1. Dedicação e persistência

Ela enfatiza a importância da resiliência, pois o setor de seguros exige prospecção ativa e persistente, especialmente no início, para construir uma base de clientes sólida.

“No setor de seguros, a persistência é tudo. No começo, ouvi muitos 'não', mas soube que precisava continuar. Aos poucos fui entendo o que funciona ou não e conseguindo os primeiros segurados".

2. Cuidado com a carteira de clientes

Manter um relacionamento de longo prazo com os segurados é fundamental. Karina acredita que cuidar dos clientes com excelência gera recomendações espontâneas e contribui para a estabilidade e expansão da carteira ao longo dos anos.

“O relacionamento com o cliente é o pilar central do nosso trabalho. Quando você cuida bem de cada segurado, eles acabam cuidando de você, indicam novos clientes, fazem novas apólices e você cria uma base sólida".

3. Suporte da franqueadora

Para ela, um dos grandes diferenciais de ser franqueada da Prudential é o suporte contínuo oferecido, incluindo treinamentos e acompanhamento nas primeiras visitas. Esse apoio inicial ajuda a desenvolver a prática e aumenta a confiança do franqueado.

"O suporte faz muita diferença e foi essencial nas primeiras visitas, pois eu sabia que podia contar com quem já tinha experiência, fui aprendendo com o exemplo".

4. Organização e metas claras

Karina recomenda estabelecer metas de visitas e acompanhar a taxa de conversão. Ela ressalta que entender e ajustar a frequência de contatos é essencial para alcançar resultados mais consistentes ao longo do tempo.

“Estabelecer metas de visitas e entender minha taxa de conversão foi fundamental. Quando organizamos nossa agenda e sabemos quantas visitas precisamos para converter, os resultados aparecem de forma mais consistente”, diz.

1 /22 (rihappy)

2 /22 (arezzo)

3 /22 (bibi)

4 /22 (casa-bauducco)

5 /22 (cna)

6 /22 (criamigos)

7 /22 (boticario_ada072)

8 /22 (kopenhagen)

9 /22 (home-angels)

10 /22 (limpidus)

11 /22 (stone-franquia)

12 /22 (sorridents)

13 /22 (sodie-doces)

14 /22 (remax)

15 /22 (bavarian)

16 /22 (natura)

17 /22 (mcdonalds)

18 /22 (maria-brasileira)

19 /22 (Usaflex)

20 /22 (tintas-mc)

21 /22 (supera ginástica para o cérebro)

22/22 Grupo Bittencourt premia as 25 melhores franquias de 2024 (Grupo Bittencourt premia as 25 melhores franquias de 2024)

(Essa reportagem foi originalmente publicada em outubro e faz parte da retrospectiva do ano de 2024. Leia a matéria original aqui)