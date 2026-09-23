Fusão entre Afya e Yduqs prevê troca de ações e R$ 750 milhões em dividendos

Afya e Yduqs chegaram a um acordo para combinar seus negócios. A informação foi publicada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada pelo EXAME Insight. A operação, assinada nesta quarta-feira, 23, prevê troca de ações e a distribuição de R$ 750 milhões em dividendos aos acionistas da Yduqs. Um fato relevante com os termos do negócio é esperado para esta quinta-feira, 24.

Pela divisão acertada, os atuais acionistas da Afya ficariam com 69% da companhia combinada, enquanto os da Yduqs teriam 31%. Os R$ 750 milhões seriam distribuídos ao conjunto dos acionistas da dona da Estácio, e não pagos pela compra da participação de um investidor específico.

Se concluída, a combinação criará uma das maiores empresas de educação do país. Afya e Yduqs somaram R$ 9,2 bilhões em receita em 2025: R$ 3,7 bilhões vieram da Afya e R$ 5,5 bilhões, da Yduqs. A soma serve para dimensionar o porte dos negócios, não uma projeção de faturamento da futura companhia. A companhia também não considera eventuais ajustes exigidos para a conclusão da operação.

Perfis distintos

O negócio aproxima empresas com perfis distintos. A Afya concentrou sua expansão na formação de médicos e em serviços voltados à prática profissional. A Yduqs atua em diversas áreas do ensino superior por meio de marcas como Estácio, Wyden e Ibmec, além de reunir seus cursos de medicina no Idomed. Como mostrou o EXAME Insight em agosto, Idomed e Ibmec responderam, juntos, por cerca de 47% do Ebitda ajustado da Yduqs no segundo trimestre.

O Idomed se encaixa na especialidade que fez a Afya crescer. O Ibmec apresenta uma conta diferente: é um negócio premium em expansão, mas conhecido sobretudo pelos cursos de negócios, economia e direito. No segundo trimestre, sua receita cresceu 13%, para R$ 107 milhões, enquanto a receita conjunta das operações mais generalistas de Estácio e Wyden recuou 2%, para R$ 945 milhões.

Do lado da Afya, o principal acionista é o grupo alemão Bertelsmann, que detém cerca de 65% das ações. Do lado da Yduqs, os dois maiores acionistas são a Advent, com cerca de 15%, e a família Zaher, com aproximadamente 12%.

Medicina será o teste no Cade

A operação também terá de passar pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As companhias somariam cerca de 18% das vagas autorizadas de medicina no país. A concentração, contudo, pode ser bem maior quando analisada cidade por cidade.

Uma venda poderia reduzir a concentração em mercados locais e facilitar a análise da fusão pelo Cade. Ainda não há, porém, definição sobre quais unidades poderiam entrar nessa conta nem indicação de que desinvestimentos tenham sido acertados entre as empresas.

A Yduqs conhece o peso dessa etapa. Em 2017, quando ainda se chamava Estácio, a companhia teve sua venda para a Kroton, atual Cogna, barrada pelo Cade. Naquele caso, o órgão apontou problemas de concentração em mercados locais de ensino presencial e no ensino a distância.