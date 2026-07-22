Logo Exame.com
Empresas

Prudential coloca operação no Brasil à venda; negócio é avaliado em US$ 3 bilhões

Grupo busca interessados na operação brasileira, enquanto direciona capital para mercados considerados estratégicos

An American flag flies on top of the Prudential Financial Inc. Plaza in Newark, New Jersey, U.S., on Thursday, Jan. 25, 2018. Prudential Financial Inc. is scheduled to release earning figures on February 6, 2018. Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg (Victor J. Blue/Bloomberg)
An American flag flies on top of the Prudential Financial Inc. Plaza in Newark, New Jersey, U.S., on Thursday, Jan. 25, 2018. Prudential Financial Inc. is scheduled to release earning figures on February 6, 2018. Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg (Victor J. Blue/Bloomberg)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 22 de julho de 2026 às 08:04.

Última atualização em 22 de julho de 2026 às 08:14.

A Prudential avalia deixar o Brasil e procura um comprador para sua operação, que registrou R$ 7,5 bilhões em prêmios em 2025. A seguradora, que está presente no país há quase 30 anos, pede cerca de US$ 3 bilhões pelo negócio. No mercado, porém, a avaliação é que o ativo vale em torno de US$ 2 bilhões. O banco Morgan Stanley conduz o processo, ainda em fase inicial.

A pedida é considerada elevada, o que reduz o universo de potenciais compradores, mas entre os nomes que podem avaliar o ativo estão Generali, CNP, Zurich, Swiss Re, Chubb, AXA, HDI, Tokio Marine e AIG.

Em 2025, a companhia registrou lucro líquido recorde de R$ 1,2 bilhão e mais de 6 milhões de vidas protegidas.

Diferentemente de seguradoras que atuam em múltiplos ramos, a estratégia da empresa no Brasil foi concentrar esforços em seguros de pessoas, especialmente seguro de vida individual. No segmento de seguros de vida em grupo, a Prudential possui quase 10% de participação de mercado, a segunda maior do setor. 

Distribuição como diferencial

A seguradora construiu sua operação no Brasil em torno de um modelo inspirado na venda consultiva adotada nos Estados Unidos, estruturando uma força própria de consultores financeiros, complementada por franquias e representantes comerciais, em vez de depender do modelo tradicional de corretores de seguros.

Nos últimos anos, porém, a companhia passou a diversificar sua distribuição ao firmar parcerias com bancos, plataformas digitais, como Mercado Pago, e canais corporativos. Paralelamente a esses esforços, a companhia ampiou seu portfólio de produtos e seu alcance junto aos clientes, oferecendo seguros de vida em grupo e outras soluções de proteção.

Mercado em expansão, mas pouco maduro

A saída da Prudential do Brasil acontece em um momento de expansão do mercado de seguros no país. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) projeta que o setor movimente cerca de R$ 808 bilhões em 2026, alta de 5,7% em relação ao ano anterior. O avanço é puxado principalmente pelos seguros de pessoas e danos. Até abril, os seguros de vida cresceram 10,7% na comparação anual, enquanto o segmento de automóveis superou R$ 20 bilhões em prêmios emitidos.

Apesar desse cenário favorável, o movimento ocorre em um mercado que ainda tem espaço para avançar em relação a maiores economias. A CNseg estima que o setor represente cerca de 5,8% do PIB brasileiro em 2026, ante uma média de 6,2% entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2024. Em mercados como Estados Unidos, Reino Unido e França, os prêmios superam 10% do Produto Interno Bruto (PIB).

Procurados, Prudential e Morgan Stanley não comentam.

Para quem decide. Por quem decide.

Saiba antes. Receba o Insight no seu email

Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade

Acompanhe:

Empresas
Seguros
Seguradoras
Fusões e Aquisições
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com

Continua após a publicidade

Artigos Relacionados

Com AmPm, Krispy Kreme traça estratégia para não virar paleta mexicana

Com AmPm, Krispy Kreme traça estratégia para não virar paleta mexicana

Haribo conta jujubas após encerrar fábrica no Brasil

E-commerce acirra disputa por galpões e aluguéis batem recorde em São Paulo

E-commerce acirra disputa por galpões e aluguéis batem recorde em São Paulo

Na QI Tech, IPO perde espaço; venda para bancos e recompra entram no radar