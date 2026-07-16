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Gestora Ventoá compra 20% da startup FlowIQ

Gestora compra fatia de startup de IA para gestão financeira de empresas e aposta nos impactos da reforma tributária sobre o caixa corporativo

Da esquerda para direita: Thiago Machado, Menotti Franceschini e Israel Geraldi, sócios da Ventoá (Ventoá Ventures/Divulgação)
Da esquerda para direita: Thiago Machado, Menotti Franceschini e Israel Geraldi, sócios da Ventoá (Ventoá Ventures/Divulgação)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 16 de julho de 2026 às 10:06.

Última atualização em 16 de julho de 2026 às 10:10.

A Ventoá, gestora de portfólio de empresas de alto potencial de crescimento,adquiriu a participação de 20% na FlowIQ, startup que desenvolve tecnologia de inteligência artificial voltada para gestão de caixa, custos e operações corporativas. O valor da operação não foi anunciado.

Com R$ 300 milhões em ativos no portfólio, a gestora tem a meta de quintuplicar esse valor em até 5 anos. A tese de investimento da Ventoá se concentra em negócios que utilizam tecnologia como diferencial competitivo.

A entrada como sócio estratégico visa acelerar a plataforma da FlowIQ, desenvolvida para mitigar a pressão sobre o caixa das empresas brasileiras — um desafio intensificado por custos operacionais, ineficiências na cadeia de suprimentos e pelas novas regras de split payment da reforma tributária. Utilizando inteligência artificial, ela automatiza planos de ação e integra áreas como compras, fiscal e financeiro com foco na eficiência operacional.

“A reforma tributária traz a maior mudança nas regras do jogo das últimas décadas para o caixa das empresas brasileiras, e quem conseguir traduzir essa complexidade em decisões práticas vai liderar o mercado”, afirma Menotti Franceschini, sócio da Ventoá.

Como funciona

Um dos principais ativos que atraiu os novos sócios foi o modelo de integração simplificado da tecnologia, compatível com os sistemas de gestão (ERPs) líderes de mercado, como SAP, Totvs, Oracle e Dynamics, além de bases do SPED, notas fiscais eletrônicas (NF-e), Siscomex/DUIMP e Open Finance.

A implementação ocorre por configuração direta, eliminando a necessidade de substituir as ferramentas vigentes, trocar equipes internas ou contratar auditorias tradicionais. Para garantir a segurança das operações, a solução adota um sistema de governança estruturado, que torna cada recomendação de negócio auditável e transparente.

"O split payment vai mudar drasticamente a rotina de caixa no país, mas ele é apenas a face mais visível de um desafio maior: a urgência por eficiência, menos capital preso e previsibilidade financeira", avalia Gustavo Felizardo, fundador e diretor-executivo da startup.

Quem fez o cheque

Criada pelos empreendedores Israel Geraldi, Menotti Franceschini e Thiago Machado, a Ventoá é uma gestora de portfólio empreendedor que combina capital, growth, consultoria C-level e networking estratégico para acelerar empresas de tecnologia com alto potencial na América Latina. O portfólio inclui empresas como Invent Software, Social Digital Commerce, Aware, Dentro da História, Wevy, Antecipa Fácil, Softrack e RGC.

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Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com

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