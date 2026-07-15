Yungas aposta em IA financeira para estrear fundo de venture capital

A Yungas, empresa catarinense especializada em soluções para gestão e comunicação de redes de franquias, decidiu entrar no mercado de venture capital. A companhia participou de uma rodada de R$ 5 milhões na Fin, startup que desenvolve uma plataforma de inteligência artificial voltada à automação da gestão financeira e de contas a pagar.

O investimento marca a primeira aposta da Yungas em uma startup e faz parte da estratégia de incorporar soluções baseadas em IA ao seu ecossistema de produtos.

A expectativa é integrar a tecnologia da Fin à base de clientes da companhia, formada majoritariamente por grandes redes de franquias. Segundo a empresa, caso a ferramenta seja adotada por toda a carteira, o potencial de receita recorrente pode chegar a R$ 75 milhões por ano.

"O principal desafio das redes de franquias está na gestão da saúde financeira do franqueado, especialmente na ponta da operação", afirma Guilherme Reitz, CEO da Yungas. Segundo ele, a plataforma utiliza inteligência artificial para reunir automaticamente informações que hoje chegam por diferentes canais, como boletos enviados por e-mail, notas fiscais eletrônicas, documentos compartilhados via WhatsApp e registros de DDA.

Visão de mercado

Para Reitz, o papel da IA vai além da automação. "Escalar uma rede não é apenas aumentar o número de unidades, mas garantir que a franqueadora consiga acompanhar a operação de forma inteligente, identificar gargalos, apoiar o franqueado e transformar dados em decisões estratégicas."

A entrada em venture capital também sinaliza uma mudança na estratégia da companhia. A Yungas pretende ampliar a busca por startups que desenvolvam soluções baseadas em inteligência artificial para resolver outros gargalos operacionais de redes de franquias e, no futuro, expandir essa atuação para empresas com operações próprias, redes de distribuição e parceiros comerciais.

"Hoje, cerca de 90% da nossa base está concentrada em franquias, mas enxergamos oportunidades em outros modelos de negócios que enfrentam desafios semelhantes de gestão. Nossa estratégia é incorporar tecnologias que ajudem essas empresas a operar com mais eficiência e inteligência", diz o executivo.