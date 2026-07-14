Loovi compra participação de Pablo Marçal, que fala em 'excelente upside'

A Loovi Seguros, por meio de sua holding, recomprou a participação do influenciador Pablo Marçal na companhia. Em 2023, Marçal aportou R$ 45 milhões por uma fatia da insurtech, que distribui seguros automotivos.

Marçal não pensava em deixar o negócio, mas o acerto não demorou a acontecer. A operação foi negociada e estruturada ao longo dos últimos três meses. A decisão pelo distrato foi de Quézide Cunha, principal sócio da Loovi, que pagou prêmio substancial ao influenciador para encerrar a parceria.

“Sou um investidor serial e minha tese de investimento consiste em três pilares: bons fundadores, escala e liquidez com excelente upside no equity para futura saída. A oferta de recompra da Loovi cumpriu tudo isso, inclusive meu objetivo de saída. Agora sigo focado no meu propósito que é contribuir para o Brasi”, afirma Marçal.

Oficialmente, a companhia diz que a recompra "integra o movimento de fortalecimento institucional" e "alinhamento às melhores práticas regulatórias de compliance do setor de seguros".

"Marçal cumpriu um ciclo relevante como investidor da Loovi e chegamos em uma justa negociação, boa para ambas as partes. Seguimos agora em uma fase de maior maturidade institucional, mais neutra e independente, muito focada em governança e compliance, para abrirmos o capital no futuro", diz Cunha.

Agenda de contatos

A verdade é que ter um personagem como Marçal no board sempre foi pesado para a Loovi, que já vinha tentando se desvincular do empresário. Com aspirações políticas -- e intensa participação nas redes --, Marçal nunca esteve presente no dia a dia da operação. Mas sua agenda de contatos foi valiosa. Foi por meio dela que a Loovi chegou a Neymar, Celso Portiolli, Whindersson Nunes e Renato Cariani, contratados como garotos-propaganda.

Apesar do relevante investimento em marketing, em março deste ano a Loovi sofreu um golpe em sua imagem. A Superintendência de Seguros Privados (Susep) chegou a suspender os serviços prestados pela companhia, por se apresentar como seguradora de veículos sem ter o registro para exercer a atividade. Em abril, a autarquia liberou a operação, em caráter ainda temporário, após a adoção de medidas de regularização. Em maio, veio a autorização definitiva.

Agora, recém habilitada e sem Marçal junto ao banco do passageiro, a Loovi vai acelerar num mercado que movimentou mais de R$ 20 bilhões em prêmios nos quatro primeiros meses de 2026, crescimento nominal de 6,5% sobre o mesmo período do ano anterior, segundo a Susep.

A operação contou com a assessoria jurídica do escritório Panucci, Severo e Nebias Advogados, nas frentes societária e regulatória, e do Chenut Advogados, nas frentes tributária e contratual.