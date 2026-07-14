Sirius ganha novo sócio de olho em R$ 1,5 bilhão

O Grupo Hashtag, que atua com educação voltada à capacitação profissional em tecnologia, dados e inteligência artificial, adquiriu uma participação na Sirius Educação, edtech brasileira focada em ensino superior e formação para carreiras em tecnologia e IA. O valor da operação não foi divulgado.

Com a transação, a Hashtag passa a integrar o ecossistema da Sirius, que reúne instituições especializadas em educação para tecnologia e negócios digitais. Atualmente, a empresa conta entre seus sócios com TripleTen, Tera, InPBE, Mate Academy e 4U Edtech. Juntas, as empresas do grupo projetam faturamento superior a R$ 1,5 bilhão.

Fundada em 2016, a Sirius iniciou sua atuação com programas de formação em ciência de dados e inteligência artificial e, ao longo dos anos, ampliou o portfólio para cursos de graduação, pós-graduação, MBAs e educação executiva voltados às demandas do mercado de tecnologia.

Já o Grupo Hashtag reúne iniciativas de educação voltadas ao desenvolvimento de competências em programação, análise de dados e inteligência artificial, oferecendo cursos para profissionais em diferentes estágios da carreira e para empresas interessadas em capacitar equipes.

“Compartilhamos a mesma crença de que tecnologia, prática e desenvolvimento de competências reais são os pilares da formação que o mercado exige”, afirma João Lira, sócio-fundador da Hashtag.

Não se trata, entretanto, do primeiro investimento da Hashtag. Em 2025, a companhia anunciou a aquisição de fatia da Open It, agência de comunicação com forte presença no desenvolvimento de soluções digitais personalizadas.

Mercado em transformação

A operação ocorre em um momento de expansão da demanda por qualificação em tecnologia. Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, cerca de 39% das habilidades exigidas dos profissionais deverão mudar até 2030, impulsionadas principalmente pelo avanço da inteligência artificial, da automação e da digitalização dos negócios. O estudo também aponta que competências relacionadas à IA, análise de dados e alfabetização tecnológica estão entre as que mais devem ganhar relevância nos próximos anos.