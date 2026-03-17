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Blackrock diz que ETFs de criptomoedas 'exóticas' não fazem parte de sua estratégia

A BlackRock lançou um fundo negociado em bolsa de ether em staking na última semana, expandindo suas ofertas de criptomoedas além de seus ETFs à vista de bitcoin e ether lançados em 2024

(Bloomberg/Bloomberg)

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 17 de março de 2026 às 11h00.

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O chefe de ativos digitais da BlackRock, Robert Mitchnick, afirmou que a gestora de US$ 14 trilhões não pretende inovar demais nos tipos de ETFs de criptoativos que oferece, mesmo após o lançamento de um ETF de ether com foco em staking na última semana.

Em entrevista ao quadro Crypto World da CNBC na sexta-feira, Mitchnick reconheceu que algumas das estruturas de ETFs de cripto que outros gestores estão testando podem chamar a atenção de certos investidores, mas destacou que a BlackRock vai seguir uma linha mais conservadora.

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"Vamos ver algumas estruturas mais exóticas entrando nesse universo? Acho que sem dúvida", comentou Mitchnick. "Algumas delas serão interessantes E algumas vão agradar aos investidores".

No entanto, ele acrescentou que a empresa deve "adotar uma abordagem criteriosa ao pensar sobre para onde poderíamos expandir nesse mercado".

Mitchnick afirmou ainda que, apesar de o interesse majoritário dos investidores estar em bitcoin e ether, a BlackRock também observa "nichos de interesse em outros ativos".

"Seguimos avaliando essas opções conforme o mercado evolui e à medida que maturidade, liquidez, escala e casos de uso vão se desenvolvendo, mas mantemos uma abordagem muito seletiva quanto ao que colocamos num ETF iShares", disse.

A BlackRock lançou na semana passada o iShares Staked Ethereum Trust (ETHB), que registrou mais de US$ 15,5 milhões em volume negociado e US$ 43,5 milhões em entradas no seu primeiro dia, de acordo com dados da Farside Investors

O ETHB permite ao investidor capturar renda via recompensas de staking de Ethereum somadas à possível valorização do preço do ether.

O ETHB é o segundo produto de Ether da BlackRock, depois do iShares Ethereum Trust ETF (ETHA), que já acumulou quase $12B em entradas desde seu lançamento em julho de 2024.

ETF de renda com bitcoin

A BlackRock também planeja oferecer um ETF Bitcoin Premium Income, que venderia opções cobertas sobre futuros de bitcoin, garantindo prêmios com o objetivo de gerar renda.

As distribuições regulares para investidores, no entanto, podem limitar parte da alta potencial da valorização do IBIT, ETF iShares Bitcoin Trust da BlackRock, que acompanha o preço à vista do bitcoin.

Ao comentar sobre o IBIT, Mitchnick destacou que os investidores do principal produto de bitcoin da BlackRock têm perfil "desproporcionalmente focado em longo prazo e manter posições", mesmo quando há forte pressão vendedora em outras partes do ecossistema do bitcoin.

"Eles tendem a aproveitar as quedas para aumentar posição", disse Mitchnick sobre os investidores do IBIT, que já receberam mais de $63B em entradas desde janeiro de 2024.

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