Espanhola ClarkeModet compra Passarini em primeiro M&A no Brasil

A ClarkeModet, multinacional espanhola especializada em propriedade intelectual, adquiriu a Passarini Group, consultoria brasileira de assuntos regulatórios para o setor de saúde. É a primeira aquisição da companhia no Brasil desde que desembarcou no país, em 1965. O valor do negócio não foi divulgado.

A compra reforça a divisão de assuntos regulatórios da ClarkeModet e amplia sua atuação junto a empresas farmacêuticas, de biotecnologia e de dispositivos médicos, além dos setores de alimentos, nutrição e cosméticos.

Fundada no Brasil em 2009, a Passarini tem operações também em Portugal e nos Estados Unidos e atua junto a órgãos como a Anvisa, no Brasil, e a FDA, nos Estados Unidos. No pacote está ainda a Grinn, especializada em pesquisas e ensaios clínicos. Com isso, a ClarkeModet amplia sua atuação para outras etapas do desenvolvimento de produtos, para além da proteção de patentes e dos assuntos regulatórios.

A aquisição vinha sendo estudada havia três anos, e as negociações se estenderam pelo último ano. A Passarini será incorporada à divisão de Regulatory Affairs da ClarkeModet e à operação brasileira, liderada por Claudio Castanheira. Os fundadores Lucas Rodrigues, Paulo Passarini e Clarissa Rodrigues permanecem na equipe de liderança.

A expectativa é que a integração ajude a ClarkeModet a elevar sua receita em até 20% neste ano. O grupo fatura cerca de 80 milhões de euros, dos quais 25% vêm do Brasil, e está presente em 13 países. A companhia atua na proteção e gestão de patentes, marcas e outros ativos intangíveis e vem tentando ampliar sua presença em serviços que acompanham outras etapas do ciclo de inovação.

“A aquisição representa mais um passo em nossa estratégia de crescimento e fortalece nosso objetivo de nos tornarmos o principal parceiro global em gestão da propriedade intelectual para organizações inovadoras”, diz María Garaña, CEO global da ClarkeModet. “Com a Passarini, ampliamos nossa proposta de valor para acompanhar nossos clientes ao longo de todo o ciclo de inovação.”

A Passarini não deve ser a última aquisição. A ClarkeModet já avalia novos negócios na Europa. No Brasil, a multinacional também procura oportunidades em combate à pirataria digital e financiamento à inovação.

Tradição espanhola

Fundada há mais de 145 anos, a ClarkeModet construiu sua atuação em torno da gestão de propriedade intelectual nos mercados de língua espanhola e portuguesa. Hoje, reúne mais de 600 profissionais em 13 países da Europa e da América Latina e atua em propriedade intelectual, assuntos regulatórios, consultoria e financiamento à inovação.