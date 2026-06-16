Logo Exame.com
Eternit

De mudança da Faria Lima, Eternit quer se repaginar e deixar amianto no passado

Dois anos após sair da recuperação judicial, companhia abre nova sede em Hortolândia (SP) e aposta na construção industrializada para garantir margens mais altas

Nova sede da Eternit: depois de décadas instalada na Faria Lima, em São Paulo, a companhia focada no setor de materiais de construção e líder de mercado no segmento de coberturas, inaugura sua nova sede administrativa em Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas (Divulgação)
Nova sede da Eternit: depois de décadas instalada na Faria Lima, em São Paulo, a companhia focada no setor de materiais de construção e líder de mercado no segmento de coberturas, inaugura sua nova sede administrativa em Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas (Divulgação)
Clara Assunção

Clara Assunção

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 16:00.

Por décadas, a Eternit (ETER3) ocupou um lugar raro no mercado brasileiro: era ao mesmo tempo uma marca conhecida nos telhados do país e uma ação cultuada pelo maior investidor brasileiro, Luiz Barsi, em sua busca por dividendos. A proibição do amianto no Brasil em 2017, porém, colocou esse modelo em xeque, levando a companhia à recuperação judicial e forçando uma reinvenção profunda do negócio. Agora, dois anos após encerrar o processo, a empresa deixa o escritório na Faria Lima, em São Paulo, e transfere a sede para Hortolândia, no interior paulista. Mas essa não é a única mudança em curso.

Além de reduzir custos, a transferência da matriz para Hortolândia faz parte de transformação estratégica. A companhia aposta em um futuro menos dependente de telhas e mais conectado a soluções industrializadas para a construção civil. "Acredito fortemente que a Eternit será reconhecida no futuro breve como uma empresa de soluções para sistemas construtivos", afirma Rodrigo Inácio, CEO da companhia à EXAME.

"Acredito fortemente que a Eternit será reconhecida no futuro breve como uma empresa de soluções para sistemas construtivos", afirma o Rodrigo Inácio, o CEO da companhia (Foto: Divulgação) (Divulgação)

A aposta representa uma guinada relevante para uma empresa fundada em 1940, listada há quase oito décadas na Bolsa de Valores brasileira e que passou seis anos em recuperação judicial, sendo obrigada a rever praticamente todos os pilares do negócio. Ao longo do processo, a Eternit abandonou operações consideradas periféricas, vendeu ativos, encerrou negócios, reformulou fábricas e concluiu a transição do amianto para a fibra de cimento.

Em novembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a lei federal que permitia o uso "controlado" do amianto crisotila, proibição confirmada em 2023, quando a Corte rejeitou os últimos recursos da indústria. A decisão se apoiou na natureza cancerígena comprovada da fibra e na inexistência de níveis seguros de exposição, colocando os direitos à saúde e ao meio ambiente acima dos interesses econômicos do setor.

O amianto era a principal matéria-prima das telhas da Eternit. A companhia foi obrigada a promover uma complexa transição industrial para matérias-primas alternativas, o que elevou custos e pressionou seus resultados.

"Tomamos várias decisões difíceis", lembra Inácio. Entre elas, o fechamento da fábrica de louças sanitárias no Ceará, a venda de unidades consideradas fora do foco estratégico e a adaptação das linhas produtivas para operar sem amianto. "Apesar de parecer apenas uma troca de matéria-prima, muda processo, regulagem de equipamento e toda a operação."

Segundo o executivo, a própria decisão de entrar em recuperação judicial foi uma das mais delicadas. A empresa optou por um modelo que classifica como preventivo, buscando proteção jurídica antes de enfrentar dificuldades financeiras mais graves.

"Colocamos a empresa em recuperação judicial pagando fornecedores antecipadamente, arcando com os juros da dívida e investindo. Foi uma decisão dura, mas que deixou a companhia organizada e preparada para olhar para o futuro".

Parte desse futuro começou a ser desenhada quando a Eternit decidiu abandonar apostas que consumiam recursos sem gerar escala. Um desses casos foi o projeto de telhas fotovoltaicas. A empresa chegou a desenvolver uma solução que integrava geração solar ao próprio produto, mas viu a estratégia perder sentido diante da queda abrupta dos preços dos painéis chineses.

"Incrivelmente o preço do fotovoltaico vindo da China reduziu três ou quatro vezes. Os chineses inundaram o mundo. Não fazia mais lógica produzir isso no Brasil", afirma Inácio.

A saída do negócio também levou ao encerramento das operações de telhas de concreto da marca Tégula. Para o executivo, a experiência ensinou que a companhia precisava concentrar esforços em mercados onde tivesse escala industrial e atuação predominantemente B2B. "Era um negócio pequeno que demandava muita atenção. Era uma distração para a companhia."

A partir daí, a empresa decidiu reforçar o foco em um mercado que, segundo o executivo da Eternit, cresce acima de 20% ao ano há pelo menos cinco anos, o da construção industrializada.

Oportunidade criada pela falta de mão de obra

Na visão da Eternit, o principal motor dessa transformação não é tecnológico, mas demográfico. De acordo com Inácio, a construção civil enfrenta um processo estrutural de escassez de trabalhadores "O filho do pedreiro não quer mais fazer o trabalho que o pai fazia. Prefere trabalhar de Uber, de aplicativo, ter mais autonomia".

Diante desse "apagão de mão de obra", o presidente da companhia avalia que a industrialização surge como resposta. Em vez de executar etapas da obra no canteiro, parte significativa da construção passa a ser produzida em ambiente fabril controlado, com maior produtividade, menos desperdício e menor dependência de mão de obra tradicional. Um espaço que a Eternit quer ocupar.

Hoje a empresa produz placas cimentícias, pisos e componentes utilizados em sistemas como steel frame (metálica) e construções modulares. Em alguns casos, fornece não apenas a chapa, mas sistemas completos de fechamento de paredes. "Estamos indo do telhado ao piso", resume Carisa Cristal, diretora Financeira e de Relações com os Investidores.

O segmento ainda representa uma fatia pequena do negócio, mas já correspondeu a cerca de 9% das vendas de fibrocimento no ano passado e cresce em ritmo acelerado. A atração, de acordo com a CFO, também está nas margens.

Enquanto a telha tradicional é um produto relativamente padronizado, as soluções industrializadas envolvem projetos customizados, assistência técnica e produtos de maior valor agregado. "É uma margem muito superior à da telha", afirma Cristal.

Apesar dos planos da empresa, Cristiano Gregorius, diretor executivo do ecossistema Sienge (principal plataforma tecnológica de gestão da construção civil no Brasil), observa que a expansão ainda enfrenta desafios importantes. "O principal deles é a resistência cultural do mercado brasileiro, que ainda demonstra certa desconfiança em relação a sistemas construtivos como steel frame [substituição de concreto por aço] e outras soluções industrializadas", afirma.

Gregorius pondera, contudo, que os fundamentos de mercado "indicam um ambiente favorável para a expansão desse modelo nos próximos anos". "Países como Suécia e Reino Unido já usam a industrialização para enfrentar a falta de profissionais; o Brasil segue o mesmo caminho em busca de produtividade e menor necessidade de mão de obra intensiva".

Sem abrir o guidance da empresa, a CFO da Eternit acredita que esse segmento possa dobrar de tamanho nos resultados da empresa este ano. Nos resultados financeiros do 1° trimestre da companhia, a receita de construção industrializada registrou um crescimento de 17,7% na comparação com os primeiros três meses de 2025.

No documento, a companhia também apontou que a "aceleração" dessa linha ampliou sua contribuição para a receita total do grupo que somou R$ 262 milhões em termos líquidos consolidados.

A empresa já converteu duas linhas de produção para atender esse mercado e prepara a terceira adaptação no segundo semestre. Cada conversão exige investimentos entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões, valor inferior aos cerca de R$ 190 milhões necessários para construir uma nova fábrica do zero, segundo os executivos.

Hortolândia como símbolo da nova fase

A unidade de Hortolândia foi adquirida em 2021, durante a pandemia, quando a Eternit comprou a Confibra. O espaço se tornou peça central da estratégia industrial da companhia. Um dos equipamentos da planta já está sendo adaptado para fabricar produtos voltados à construção industrializada.

A mudança também faz parte de uma reorganização operacional mais ampla. A empresa criou um Centro de Serviços de Excelência, estruturou uma operação logística própria e decidiu aproximar áreas administrativas das fábricas. "A decisão não foi apenas financeira. Ela tem foco em criar sinergia com a operação", afirma Inácio.

Para Cristal, o movimento faz parte de um conceito interno batizado de "habitat sustentável", que envolve eficiência operacional, governança, digitalização e preparação para os desafios futuros. "É uma Eternit mais colaborativa, mais próxima do negócio e mais focada no cliente." Ao todo, o grupo tem cerca de 17 mil clientes espalhados em todos os estados, com atendimento direto a 3.700 municípios.

A mudança gerou receios iniciais entre funcionários acostumados à capital paulista, mas acabou produzindo resultados melhores do que o esperado. Parte da equipe se mudou para o interior e outra passou a operar em regime híbrido.

O desafio do amianto

Embora o futuro da companhia esteja ligado à construção industrializada, o amianto ainda permanece presente na operação. A Eternit continua exportando a fibra produzida pela Sama, em Minaçu, em Goiás, mas trabalha com a perspectiva de redução gradual dessa dependência.

A operação é realizada hoje sob leis estaduais, mas há anos é alvo de questionamentos do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre janeiro e março, o mineral crisotila representou aproximadamente 18,9% do faturamento líquido total do Grupo Eternit, o que equivale a R$ 49,4 milhões. No mesmo período do ano passado, contudo, o amianto representava uma fatia maior, cerca de 24,9% da receita total.

"Nós estamos preparando a companhia para ser cada dia menos amianto", afirma Inácio.

Ao mesmo tempo, a empresa também afirma que busca construir um plano de transição para a região de Minaçu, cuja economia ainda depende fortemente da mineração. Atualmente, 100% da produção deste mineral é destinada exclusivamente ao mercado externo.

E a bolsa?

No mercado de capitais há 78 anos, a Eternit enfrenta um desafio diferente com a baixa liquidez das ações. Segundo Cristal, o pequeno número de companhias abertas comparáveis no setor de materiais de construção e a ausência no Ibovespa reduzem o interesse dos investidores e amplificam oscilações de preço.

A estratégia para mudar esse cenário passa por aproximar a companhia de analistas e investidores e, principalmente, executar a transformação operacional. "Entendemos que, dando essa guinada na construção industrializada e retomando esse relacionamento com investidores, vai passar a ter maior liquidez", afirma.

A aposta da Eternit é que, daqui a alguns anos, o mercado deixe de associar a companhia ao amianto ou mesmo às telhas. Se o plano der certo, a empresa quer ser lembrada pelas  soluções industrializadas para construir casas, hotéis, hospitais e prédios de forma mais rápida, padronizada e rentável.

Ou, nas palavras do presidente da companhia, "a Eternit será reconhecida como uma empresa de soluções para piso, parede e telhado".

Para quem decide. Por quem decide.

Saiba antes. Receba o Insight no seu email

Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade

Acompanhe:

Eternit
Empresas abertas
Recuperação Judicial
Construção civil
Amianto
Mercados
Clara Assunção

É repórter em São Paulo e cobre mercado de capitais e finanças. Formada em Jornalismo pela PUC-SP, é pós-graduada em Política e Sociedade pelo IESP-UERJ. Teve passagem pela TV Globo, Rede Brasil Atual e UOL Economia.

Continua após a publicidade

Artigos Relacionados

Como a Azul conseguiu ser a aérea que passou menos tempo no Chapter 11

Como a Azul conseguiu ser a aérea que passou menos tempo no Chapter 11

Alper acelera expansão após saída da B3 — e não descarta voltar à bolsa

Nem toda tecnologia que revoluciona é necessariamente um bom investimento, diz Stuhlberger

Nem toda tecnologia que revoluciona é necessariamente um bom investimento, diz Stuhlberger

Cobasi acelera enquanto espera o Cade — e prepara ‘dia 1’ para fusão com a Petz