Startup brasileira Einship capta R$ 5 milhões com fundo americano

A Einship, startup brasileira especializada em inteligência de dados e gestão de operações de comércio exterior com uso de inteligência artificial, levantou US$ 1 milhão em rodada seed, liderada pelo fundo americano Parceiro Ventures.

Os recursos serão direcionados ao desenvolvimento de novas funcionalidades baseadas em inteligência artificial, expansão da equipe comercial, fortalecimento da marca e início da internacionalização da companhia, com foco em mercados estratégicos para operações globais de comércio exterior.

“Empresas que atuam no comércio exterior precisam tomar centenas de decisões diariamente em um ambiente marcado por volatilidade cambial, mudanças regulatórias, oscilações de frete, riscos geopolíticos e cadeias logísticas cada vez mais complexas", explica Luiz Policarpo, fundador e CEO da Einship. "Nossa proposta é permitir que importadores, exportadores, agentes de carga e operadores logísticos tomem decisões mais rápidas, seguras e eficientes.”

Atualmente, a empresa atende mais de 100 clientes, entre eles APM Terminals, Allog Group, Capital Trade e Ascensus Group.

"A entrada do Fundo Parceiro valida essa trajetória e nos permite acelerar aquilo que já vinha funcionando. O investimento muda nossa velocidade, não nossa direção", diz o CEO.

Visão global

A Einship já possui clientes e operações conectadas a alguns dos principais corredores do comércio internacional, incluindo Europa, China e Estados Unidos. Com a nova rodada, o objetivo é aprofundar sua atuação nesses mercados e expandir seletivamente sua presença para novos países, fortalecendo uma operação internacional. Sua plataforma baseada em inteligência artificial conecta análise de mercado, planejamento e execução da cadeia logística em um único ambiente.

"Nossa ambição para os próximos 24 meses é tornar a Einship a principal infraestrutura tecnológica para inteligência e otimização das operações de comércio exterior", finaliza.

Parceria no Brasil

A Parceiro Ventures é uma gestora de venture capital focada em startups B2B de tecnologia na América Latina. Com escritórios em São Paulo e nos Estados Unidos, a gestora investe principalmente em empresas de software empresarial, fintechs, legaltechs, agtechs e healthtechs.

Nos últimos anos, a gestora acelerou o ritmo de aportes. Em 2024, a netLex recebeu R$ 126 milhões para financiar sua expansão internacional. No ano seguinte, a gestora participou de uma captação de R$ 240 milhões da Paytrack, de uma Série A de R$ 50 milhões da Next Fit e de uma rodada de R$ 17 milhões da Morada.ai. Neste ano, antes da Einship, a Loopia levantou R$ 6,5 milhões em uma rodada seed.