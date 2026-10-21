Após seed de US$ 85 milhões, Decade traz ex-CEO do UBS para reforçar consultoria com IA

RESUMO ＋ A fintech brasileira de consultoria de investimentos Decade terá Rodrigo Guedes Xavier, ex-líder dos bancos UBS Pactual e Bank of America Merrill Lynch no Brasil, em seu conselho consultivo de investimentos. O executivo ajudará a desenvolver recomendações apoiadas por inteligência artificial e critérios de especialistas. Segundo a Decade, a plataforma analisou mais de R$ 10 bilhões em carteiras nas duas primeiras semanas após o lançamento.

Depois de comandar o UBS Pactual e o Bank of America Merrill Lynch no Brasil, Rodrigo Guedes Xavier terá uma nova missão: ajudar a Decade, fintech brasileira de consultoria de investimentos, a combinar inteligência artificial e experiência de mercado na gestão de patrimônio. O executivo vai integrar o conselho consultivo de investimentos da plataforma, fundada por Vitor Olivier, ex-CTO do Nubank, e Felipe Meneses, fundador da Hyperplane, empresa de IA adquirida pelo banco digital.

Com mais de 30 anos no mercado financeiro, Xavier foi sócio e membro do comitê executivo do Banco Pactual (que se tornou BTG Pactual, mesmo grupo controlador da EXAME) e cofundador da Vinci Partners. Mais tarde, aproximou-se do ecossistema de tecnologia do Vale do Silício. Durante sua passagem por Stanford, fundou o Brazil@Silicon Valley, iniciativa que conecta inovação, negócios e desenvolvimento econômico.

Na Decade, sua contribuição será levar essa experiência à construção de recomendações de investimento apoiadas por inteligência artificial. A empresa atua como consultora de investimentos e levantou US$ 85 milhões com os fundos Greenoaks e Benchmark. “Ao me aproximar do universo da tecnologia, percebi novas possibilidades para transformar a maneira como as pessoas se relacionam com suas finanças”, afirma Xavier. “Passo a integrar o conselho consultivo da Decade para contribuir com o conhecimento acumulado ao longo desses anos e ajudar a construir soluções que apoiem as pessoas na gestão de seu patrimônio pelas próximas décadas.”

Encontro por acaso

A trajetória do executivo faz o caminho inverso à de Olivier, que começou em tecnologia e aprofundou sua experiência no setor financeiro durante a construção do Nubank. A aposta dos dois é que a IA pode ampliar o acesso à análise de carteiras, desde que as recomendações sejam sustentadas por critérios definidos por profissionais de investimentos. “Rodrigo passou décadas entendendo como o mercado financeiro funciona e, depois, mergulhou no universo da tecnologia. Eu construí minha carreira desenvolvendo tecnologia e, ao longo dos anos no Nubank, fui entendendo cada vez mais os desafios do mundo financeiro”, diz Olivier.

A Decade busca espaço entre investidores que já acumulam patrimônio, mas precisam avaliar uma oferta extensa de produtos e acompanhar custos, tributação, riscos e a composição de suas carteiras. A plataforma usa IA para personalizar recomendações a partir da situação financeira e dos objetivos de cada cliente.

Segundo a companhia, nas duas primeiras semanas após o lançamento, foram analisados mais de R$ 10 bilhões em carteiras. Cerca de 78% dos clientes tinham ao menos um investimento que não passava pelos critérios de recomendação da própria Decade, considerando custos, eficiência fiscal, risco, retorno e adequação ao restante do patrimônio.

O filtro também aparece na seleção de fundos. Dos 7 005 produtos avaliados pela empresa, 2 295 passaram pela etapa de análise sem sinalizações e apenas 74 foram escolhidos para a lista final de recomendações.