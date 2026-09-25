A conta que não fechou para o Mané Mercado em São Paulo
Primeira unidade do polo gastronômico em São Paulo custou R$ 20 milhões e tinha contrato de cinco anos, mas 'flopou'; agora, shopping West Plaza vai transformar o espaço em arena de eventos e gastronomia
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 18:07.
Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 18:15.
RESUMO ＋
A marca brasiliense Mané Mercado encerrou sua unidade no shopping West Plaza, na Pompeia, em São Paulo, após cerca de 10 meses, apesar de o contrato prever cinco anos. O polo gastronômico ocupava 3.000 metros quadrados e recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos. O shopping substituirá a operação pela Arena West, voltada a eventos, cultura, tecnologia e entretenimento.
O shopping West Plaza, na Pompeia, em São Paulo, tinha uma grande aposta para recuperar parte do movimento perdido nos últimos anos: transformar um antigo espaço de varejo em um polo gastronômico. O escolhido para ocupar uma das áreas mais nobres do shopping foi o Mané Mercado, marca de Brasília que chegou à capital paulista como sua primeira expansão fora do Distrito Federal.
O contrato previa uma permanência de cinco anos, mas a operação encerrou as atividades após cerca de 10 meses. "O Mané seguirá com suas operações em Brasília, onde mantém sua trajetória e seus projetos de expansão", afirmou a marca em nota.
A saída ocorreu depois de uma maturação mais lenta do que a esperada pelos sócios do Mané. "Embora a unidade tivesse faturamento equivalente ao de um bom restaurante, mas ainda na faixa do milhão, a expectativa inicial era atingir uma escala de receita de alguns milhões a mais", revela uma fonte próxima ao negócio ouvida pela EXAME Insight.
A saída chama atenção porque o Mané havia sido escolhido justamente como uma das principais apostas para revitalizar o West Plaza, shopping que enfrentou perda de fluxo após a inauguração do Shopping Bourbon, em 2008.
A disputa pelo espaço mais nobre do shopping
A história do espaço começou antes da chegada do Mané. Por cerca de três décadas, o local foi ocupado pela Lojas Americanas, que mantinha uma área superior a 3.000 metros quadrados no térreo de um dos três blocos do shopping, voltada para o boulevard.
O espaço era considerado estratégico pelo West Plaza, que há anos tentava recuperar a área por entender que ela era grande demais para a operação da varejista. A negociação só avançou após a crise financeira da Americanas e o movimento da companhia de reduzir custos de ocupação.
A varejista deixou o espaço original e foi transferida para uma área menor dentro do empreendimento, com aproximadamente 850 a 900 metros quadrados, mantendo a operação em um formato mais enxuto.
A saída abriu espaço para uma nova fase do shopping. O Mané Mercado chegou com a proposta de ocupar os cerca de 3.000 metros quadrados deixados pela Americanas, em um projeto que envolveu aproximadamente R$ 20 milhões em investimentos, considerando recursos do fundo e dos operadores.
A expectativa era transformar o boulevard em um novo polo gastronômico. A decisão, no entanto, não esteve relacionada a um problema específico de operação ou da destinação do espaço, mas a uma avaliação estratégica dos sócios. Internamente, a avaliação é que a unidade paulista demorou mais do que o esperado para atingir a maturidade financeira projetada.
Além disso, a concorrência gastronômica em São Paulo pode ter sido um desafio adicional. A cidade possui uma oferta ampla de restaurantes e marcas consolidadas, enquanto parte dos nomes parceiros do Mané, vindos de Brasília, ainda precisava construir reconhecimento junto ao público paulista.
Outro fator foi o momento da inauguração: o espaço abriu no fim de dezembro, período que dificultou uma avaliação inicial mais precisa do desempenho. Com a saída antecipada, o Mané ficou sujeito ao pagamento das multas previstas no contrato de locação, proporcionais ao tamanho do espaço e ao prazo restante.
Apesar da saída do Mané, a avaliação é que a experiência confirmou uma tese: a gastronomia consegue gerar fluxo adicional para o shopping. Segundo a administração, o movimento no boulevard não ocorreu em substituição à praça de alimentação tradicional, que havia passado por uma expansão com mais de 200 lugares, mas como uma nova camada de experiência.
A conclusão foi que havia espaço para explorar formatos gastronômicos e de entretenimento diferentes. A partir dessa leitura, o shopping decidiu reformular novamente o espaço, que dará lugar à Arena West, um ambiente coberto voltado para eventos, cultura, tecnologia e entretenimento.
O shopping também firmou parceria com as empresas Fluxo e W7M, ligadas ao universo de games, eSports e criação de conteúdo digital. A estratégia é aproximar o empreendimento de um público mais jovem e criar uma programação recorrente no espaço.
'Perguntas frequentes'
Por que o Mané Mercado fechou a unidade no West Plaza? ＋
O Mané Mercado fechou porque a unidade paulista demorou mais do que o esperado para alcançar a maturidade financeira projetada. Segundo uma fonte próxima ao negócio ouvida pela EXAME Insight, a receita ficou abaixo da escala prevista pelos sócios.
Quanto tempo o Mané Mercado permaneceu no West Plaza? ＋
O Mané Mercado encerrou as atividades após cerca de 10 meses, embora o contrato de locação previsse uma permanência de cinco anos. A saída antecipada sujeitou a marca às multas contratuais proporcionais ao espaço e ao prazo restante.
Quanto foi investido no Mané Mercado do West Plaza? ＋
O projeto recebeu aproximadamente R$ 20 milhões em investimentos, com recursos do fundo e dos operadores. A operação ocupava cerca de 3.000 metros quadrados no térreo do shopping.
Quanto faturava a unidade do Mané Mercado em São Paulo? ＋
A unidade faturava o equivalente a um bom restaurante, ainda na faixa do milhão, segundo uma fonte próxima ao negócio ouvida pela EXAME Insight. A expectativa inicial era alcançar uma receita de alguns milhões a mais.
O que será construído no lugar do Mané Mercado? ＋
O espaço dará lugar à Arena West, ambiente coberto para eventos, cultura, tecnologia e entretenimento. O shopping West Plaza também firmou parceria com as empresas Fluxo e W7M, ligadas a games, eSports e conteúdo digital.
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Jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero e pós-graduada pela Fundação Getulio Vargas, foi repórter de negócios, carreira e mercado de trabalho na Editora Abril. Na EXAME, cobre empresas listadas na bolsa e mercado imobiliário.