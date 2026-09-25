A conta que não fechou para o Mané Mercado em São Paulo

RESUMO ＋ A marca brasiliense Mané Mercado encerrou sua unidade no shopping West Plaza, na Pompeia, em São Paulo, após cerca de 10 meses, apesar de o contrato prever cinco anos. O polo gastronômico ocupava 3.000 metros quadrados e recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos. O shopping substituirá a operação pela Arena West, voltada a eventos, cultura, tecnologia e entretenimento.

O shopping West Plaza, na Pompeia, em São Paulo, tinha uma grande aposta para recuperar parte do movimento perdido nos últimos anos: transformar um antigo espaço de varejo em um polo gastronômico. O escolhido para ocupar uma das áreas mais nobres do shopping foi o Mané Mercado, marca de Brasília que chegou à capital paulista como sua primeira expansão fora do Distrito Federal.

O contrato previa uma permanência de cinco anos, mas a operação encerrou as atividades após cerca de 10 meses. "O Mané seguirá com suas operações em Brasília, onde mantém sua trajetória e seus projetos de expansão", afirmou a marca em nota.

A saída ocorreu depois de uma maturação mais lenta do que a esperada pelos sócios do Mané. "Embora a unidade tivesse faturamento equivalente ao de um bom restaurante, mas ainda na faixa do milhão, a expectativa inicial era atingir uma escala de receita de alguns milhões a mais", revela uma fonte próxima ao negócio ouvida pela EXAME Insight.

A saída chama atenção porque o Mané havia sido escolhido justamente como uma das principais apostas para revitalizar o West Plaza, shopping que enfrentou perda de fluxo após a inauguração do Shopping Bourbon, em 2008.

A disputa pelo espaço mais nobre do shopping

A história do espaço começou antes da chegada do Mané. Por cerca de três décadas, o local foi ocupado pela Lojas Americanas, que mantinha uma área superior a 3.000 metros quadrados no térreo de um dos três blocos do shopping, voltada para o boulevard.

O espaço era considerado estratégico pelo West Plaza, que há anos tentava recuperar a área por entender que ela era grande demais para a operação da varejista. A negociação só avançou após a crise financeira da Americanas e o movimento da companhia de reduzir custos de ocupação.

A varejista deixou o espaço original e foi transferida para uma área menor dentro do empreendimento, com aproximadamente 850 a 900 metros quadrados, mantendo a operação em um formato mais enxuto.

A saída abriu espaço para uma nova fase do shopping. O Mané Mercado chegou com a proposta de ocupar os cerca de 3.000 metros quadrados deixados pela Americanas, em um projeto que envolveu aproximadamente R$ 20 milhões em investimentos, considerando recursos do fundo e dos operadores.

A expectativa era transformar o boulevard em um novo polo gastronômico. A decisão, no entanto, não esteve relacionada a um problema específico de operação ou da destinação do espaço, mas a uma avaliação estratégica dos sócios. Internamente, a avaliação é que a unidade paulista demorou mais do que o esperado para atingir a maturidade financeira projetada.

Além disso, a concorrência gastronômica em São Paulo pode ter sido um desafio adicional. A cidade possui uma oferta ampla de restaurantes e marcas consolidadas, enquanto parte dos nomes parceiros do Mané, vindos de Brasília, ainda precisava construir reconhecimento junto ao público paulista.

Outro fator foi o momento da inauguração: o espaço abriu no fim de dezembro, período que dificultou uma avaliação inicial mais precisa do desempenho. Com a saída antecipada, o Mané ficou sujeito ao pagamento das multas previstas no contrato de locação, proporcionais ao tamanho do espaço e ao prazo restante.

Apesar da saída do Mané, a avaliação é que a experiência confirmou uma tese: a gastronomia consegue gerar fluxo adicional para o shopping. Segundo a administração, o movimento no boulevard não ocorreu em substituição à praça de alimentação tradicional, que havia passado por uma expansão com mais de 200 lugares, mas como uma nova camada de experiência.

A conclusão foi que havia espaço para explorar formatos gastronômicos e de entretenimento diferentes. A partir dessa leitura, o shopping decidiu reformular novamente o espaço, que dará lugar à Arena West, um ambiente coberto voltado para eventos, cultura, tecnologia e entretenimento.

O shopping também firmou parceria com as empresas Fluxo e W7M, ligadas ao universo de games, eSports e criação de conteúdo digital. A estratégia é aproximar o empreendimento de um público mais jovem e criar uma programação recorrente no espaço.