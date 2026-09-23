PicPay mira até R$ 100 milhões com nova seguradora e recalibra o crédito

RESUMO | O PicPay fará da KEV Seguros, antiga Kovr, uma peça central da estratégia em 2027, após comprar a empresa por cerca de R$ 750 milhões. A seguradora, com ROE acima de 50%, deve adicionar de R$ 80 milhões a R$ 100 milhões ao lucro até o fim deste ano. A operação reduz a dependência do crédito, cuja expansão exige maior cautela.

O PicPay tem uma nova peça para colocar no centro da estratégia em 2027. É a KEV Seguros, antiga Kovr, comprada por cerca de R$ 750 milhões do Banco Master no ano passado e que começa a ganhar espaço dentro da operação da fintech justamente quando outro negócio importante, o crédito, entra em uma fase que exige mais cautela.

A conta que anima a companhia é simples. A KEV opera com retorno sobre patrimônio (ROE) acima de 50% e deve acrescentar entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões ao lucro do PicPay até o fim deste ano. Para 2027, a expectativa é de uma contribuição consideravelmente maior.

O movimento acontece enquanto o PicPay começa a sentir os efeitos do amadurecimento de sua carteira de crédito. A inadimplência está subindo e, embora a companhia não enxergue uma deterioração generalizada, a ordem internamente já é ser mais conservador nas novas concessões pensando em 2027.

Isso não significa fechar a torneira. O consignado privado, uma das grandes apostas do PicPay, continua crescendo e entregando retornos elevados. Mas deixa seguros em uma posição particularmente interessante: é uma maneira de aumentar o resultado sem depender tanto da expansão da carteira de empréstimos.

O plano para a KEV

A antiga Kovr não era uma desconhecida do PicPay. Antes da aquisição, as duas empresas já mantinham uma parceria na distribuição de seguros. Agora, com a seguradora dentro de casa, o plano é capturar uma fatia maior dessa receita. O PicPay pretende internalizar a parceria existente e, aos poucos, levar outros produtos vendidos em sua plataforma para a KEV.

A seguradora continuará operando de forma independente e preservará os canais de distribuição para terceiros. Ou seja: a estratégia não é transformá-la apenas em uma seguradora do PicPay. Há uma razão financeira para o interesse. Além do ROE acima de 50%, seguros são um negócio menos intensivo em capital e mais defensivo do que crédito.

Ainda existem ajustes a fazer. O PicPay avalia, por exemplo, quanto do resultado será reduzido pelas eliminações contábeis de operações realizadas entre empresas do próprio grupo. Mesmo assim, a expectativa é que a KEV tenha peso bem maior nos números em 2027.

Crédito cresce — e a inadimplência vem junto

Enquanto prepara essa nova frente, o PicPay continua acelerando no consignado privado. A carteira alcançou R$ 7,2 bilhões no segundo trimestre, e a companhia está colocando aproximadamente R$ 700 milhões em novos empréstimos por mês. Apesar do crescimento, o retorno permanece alto: o PicPay calcula um ROE marginal superior a 80% no produto.

O outro lado dessa expansão começa a aparecer nos indicadores de risco. A abertura do consignado para uma população maior trouxe para dentro da carteira clientes com perfil de risco mais elevado. Além disso, conforme os empréstimos concedidos nos últimos meses envelhecem, a inadimplência naturalmente começa a aparecer com mais força.

Um indicador acompanhado de perto é o first-payment default (FPD), que mede os clientes que ficam inadimplentes já na primeira parcela. Depois de problemas nas primeiras safras, em parte operacionais, o número se estabilizou em cerca de 8,5% desde outubro de 2025.

Há ainda um problema peculiar do consignado privado. Em alguns casos, o empregador desconta a prestação do salário do trabalhador, mas não repassa o dinheiro. Também persistem dificuldades no processo automático de revinculação dos contratos.

A ordem é ficar mais conservador

É nesse ponto que o discurso do PicPay para 2027 muda de tom. A companhia diz não observar uma piora disseminada da qualidade do crédito, inclusive no microcrédito. Mas já reduziu o apetite nas novas concessões diante da possibilidade de um ano mais difícil.

A régua não é simplesmente o tamanho da inadimplência. O PicPay olha para quanto consegue ganhar depois de incorporar as perdas esperadas. Os produtos são desenhados para absorver perdas de 40% a 60% e precisam entregar ROE marginal de pelo menos 30%.

É por isso que, mesmo com a inadimplência avançando, o consignado privado continua sendo visto como um bom negócio: seu retorno marginal permanece acima de 80%. O cenário-base da companhia tampouco é de uma crise de crédito. A aposta é em um soft landing da economia, apoiado principalmente pelo desemprego ainda baixo.

Mais seguros, menos dependência do crédito

Para 2027, o PicPay colocou cartões, consignado privado e seguros entre seus principais motores de crescimento. Mas seguros têm uma característica que os outros dois negócios não oferecem na mesma medida: permitem aumentar o resultado sem ampliar diretamente a exposição ao risco de crédito.

Não é a única frente usada para melhorar essa equação. O PicPay também está tentando fazer mais com uma estrutura relativamente enxuta. A companhia calcula que o uso de inteligência artificial permitiu evitar cerca de 4.500 contratações nos últimos três anos — praticamente o tamanho de seu quadro atual, de aproximadamente 4.400 funcionários.

A produtividade dos desenvolvedores cresceu cerca de 60%, e o volume de entregas de tecnologia mais do que dobrou. O índice de eficiência já chegou a 45% e a expectativa é aproximá-lo da faixa dos 40% baixos ou 30% altos em 2027.

A companhia acredita que essa combinação será suficiente para superar a marca de R$ 1 bilhão de lucro líquido esperada pelo mercado para 2026.

Qual será o papel da KEV Seguros na estratégia do PicPay em 2027?

A KEV Seguros será um dos principais motores de crescimento do PicPay em 2027. A seguradora permitirá ampliar o resultado sem aumentar diretamente a exposição ao risco de crédito.

Quanto a KEV Seguros deve acrescentar ao lucro do PicPay?

A KEV Seguros deve acrescentar entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões ao lucro do PicPay até o fim deste ano, segundo a companhia. Para 2027, o PicPay espera uma contribuição consideravelmente maior.

O que o PicPay pretende fazer com a KEV Seguros?

O PicPay pretende internalizar a parceria de distribuição já existente e transferir gradualmente outros seguros vendidos na plataforma para a KEV. A seguradora continuará independente e manterá seus canais de distribuição para terceiros.

Por que o PicPay ficará mais conservador na concessão de crédito?

O PicPay reduziu o apetite por novas concessões diante da alta da inadimplência e da possibilidade de um cenário mais difícil em 2027. A companhia afirma, porém, que não observa uma deterioração disseminada da qualidade do crédito.

Por que o consignado privado ainda é considerado atrativo pelo PicPay?

O consignado privado mantém ROE marginal superior a 80%, segundo cálculos do PicPay, mesmo com o avanço da inadimplência. A carteira atingiu R$ 7,2 bilhões no segundo trimestre, com cerca de R$ 700 milhões em novos empréstimos por mês.

Como a inteligência artificial afetou a eficiência do PicPay?

O PicPay calcula que o uso de inteligência artificial evitou cerca de 4.500 contratações nos últimos três anos. Segundo a companhia, a produtividade dos desenvolvedores cresceu cerca de 60% e o volume de entregas de tecnologia mais do que dobrou.