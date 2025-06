Exclusivo: West Plaza aposta em espaço inédito de gastronomia para coroar retrofit

Fundado em 1991, nos últimos anos o shopping West Plaza se viu em meio a uma espécie de crise de identidade. Localizado a uma caminhada de 10 minutos, o Bourbon, inaugurado em 2008, fez com que parte da vizinhança passasse a frequentar o novo empreendimento.

Nos últimos meses, o empreendimento na Água Branca — no entroncamento entre os bairros da Barra Funda, Perdizes e Pompeia — já vinha passando por uma reforma gradual, com mudanças na praça de alimentação e em outros andares.

A maior aposta da Hedge Investimentos, dona do empreendimento desde 2019, para coroar o retrofit é um novo espaço de gastronomia, com um conceito inédito na cidade, e que deve demandar investimentos de R$ 20 milhões.

Trata-se do complexo gastronômico Mané Mercado, um food hall — ou mercado gastronômico, com previsão de inauguração em novembro.

A marca já existe e faz sucesso em Brasília, onde está localizada ao lado do estádio Arena Mané Garrincha. Em São Paulo, a ideia é justamente que o espaço também fique próximo a um estádio, o Allianz Parque. E que traga ao shopping o reposicionamento como local de gastronomia e entretenimento.

“O shopping deixou de ser puramente um centro de compras e passou a ter que atender outras demandas. Isso faz com que exista a necessidade de ajustar os projetos para se apropriar de novas oportunidades que surgiram, especialmente no pós-pandemia”, afirma Alexandre Machado, responsável pelo setor de shopping center na Hedge Investimentos, detentora de 100% do shopping.

O Mané, em particular, resume bem o novo conceito do West Plaza ao unir experiência e gastronomia. Os R$ 20 milhões investidos serão parte da Hedge e parte dos restaurantes que farão parte do complexo — 12 no total, que estão passando por uma rigorosa curadoria da equipe do Grupo R2, responsável pela gestão do espaço.

O novo espaço está sendo erguido onde antes funcionava uma icônica unidade das Lojas Americanas, com 3 mil metros quadrados e que operava desde a fundação do shopping, em 1991.

O local, onde funcionava uma Lojas Americanas há 34 anos, vai dar espaço ao Mané Mercado (West Plaza/Divulgação)

As gôndolas da Americanas vão dar espaço para projeto que ocupará todo o espaço, com uma fachada virada para a Rua Francisco Matarazzo e outra integrada ao boulevard que une os três blocos do shopping. (A varejista ganhou um novo espaço, em outro andar, com cerca de um terço do antigo tamanho.)

O local terá restaurantes com cardápios que abrangem desde comida japonesa a churrasco, três bares temáticos, um wine bar com seleção especial de rótulos e uma brinquedoteca voltada para as crianças.



A comanda é única, o que permite ao cliente pedir de diferentes operações e pagar tudo em uma só conta.

A expectativa é que o complexo gastronômico atraia cerca de 1 milhão de visitantes anuais, o que elevaria o fluxo do shopping em 30%.

As projeções são feitas com base no Mané de Brasília. Por lá, o espaço atende a 2 mil pessoas durante os dias de semana e até 3,5 mil pessoas durante sexta, sábado e domingo, a cada dia.

Mané Mercado, em Brasília (Mané Mercado/Divulgação)

“No ano passado, o local atendeu a quase 1 milhão de pessoas, e a expectativa para o próximo ano é atender entre 700 mil e 800 mil pessoas. Em um evento específico de 2024, chegou a atender mais de 7 mil pessoas em um sábado", afirma Saulo Sarmento, diretor-executivo do Mané Mercado.

Um 're-reposicionamento'

Todo esse reposicionamento do West Plaza se tornou possível a partir de 2019, quando a Hedge adquiriu o controle total do shopping.

Antes dessa aquisição, o shopping tinha três proprietários distintos: o fundo WPLZ com 30%, a Brookfield com 45% e a Aliansce Sonae (que depois se tornou Allos) com 25%.

Em 2012, com a entrada a Alliansce na administração, o empreendimento já tinha passado por uma importante reestruturação, com investimentos em modernização e expansão, incluindo a renovação do mix de lojas para atrair mais clientes e reduzir a vacância.

Poucos meses após a total aquisição do West Plaza pela Hedge, a pandemia começou, atrasando qualquer projeto de reposicionamento.

Agora, a ideia é tornar o shopping atrativo para as pessoas dos bairros no entorno, como Barra Funda, Pompeia e Perdizes.

“São os bairros com um volume de lançamentos residenciais significativo. Mas, até então, percebíamos que o shopping funciona muito bem para atender o público flutuante, especialmente dos vários escritórios do entorno durante a semana. Queremos, agora, ser um shopping também para a vizinhança”, afirma Antônio Saugo, superintendente do West Plaza. Desde 2024, a administração do shopping está com a Soul Malls.

Saugo minimiza relativiza a "rivalidade" com o Shopping Bourbon.



“Afinal, os dois shoppings coexistem há quase 20 anos. E acredito que estão passando a ter, cada vez mais, propostas diferentes”, explica.