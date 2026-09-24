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De Piqué ao Canal do Benja: a nova jogada da Kings League no Brasil

O apresentador Benjamin Back assume a liderança do Fluxo FC, time de destaque da liga que mescla games e futebol, e aproxima o torneio criado na Espanha, junto com João Camargo, da TMC, por meio de um jantar para CEOs e lideranças de negócios em São Paulo

A Kings League atingiu US$ 99,7 milhões em receita anual recorrente em 2025, impulsionando o total de investimentos captados para mais de US$ 160 milhões
A Kings League atingiu US$ 99,7 milhões em receita anual recorrente em 2025, impulsionando o total de investimentos captados para mais de US$ 160 milhões
Luiz Gustavo Pacete

Luiz Gustavo Pacete

Consultor de Projetos Especiais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:00.

Última atualização em 24 de setembro de 2026 às 09:58.

RESUMO ＋

O canal esportivo Canal do Benja oficializou, em São Paulo, sua entrada na Kings League e a parceria para transmitir os jogos do Fluxo, organização de esports e entretenimento, a partir de 19 de outubro. Em 2025, o torneio criado por Gerard Piqué e Ibai Llanos atingiu US$ 99,7 milhões em receita anual recorrente.

Criada na Espanha pelo ex-jogador Gerard Piqué e pelo streamer Ibai Llanos, a Kings League conquistou rapidamente de atletas a jogadores profissionais e nativos digitais ao mesclar regras dinâmicas de futebol com a cultura dos games. Agora, o torneio passa a chamar a atenção de grandes empreendedores e do alto escalão corporativo brasileiro. Para marcar essa nova fase de expansão e negócios, o apresentador Benjamin Back reuniu ontem em São Paulo, durante um jantar exclusivo, cerca de 50 convidados entre empresários, CEOs e lideranças de grandes marcas.

O encontro serviu para oficializar a entrada do Canal do Benja na competição e o fechamento da parceria para transmitir os jogos do Fluxo a partir da próxima temporada, com estreia marcada para 19 de outubro. Liderado por Benjamin Back, João Camargo e Felipe Funari, da W7M, o projeto passa a integrar o ecossistema de mídia do Fluxo, organização de esports e entretenimento que conta com a liderança de nomes de grande alcance como Toguro, Nobru e Cerol.

Entre os executivos presentes na capital paulista estavam nomes de peso como Alexandre Zolko, CEO da CRM Bônus; Claudio Kalim, fundador e CEO da Tech&Soul; Filipe Bartholomeu, presidente e CEO da Almap; Felipe Arruda, Head de Mídia da Propeg; e Marcel Gama, CEO da Unifecaf. Benja destacou a parceria entre o Canal do Benja, a TMC e a Fluxo W7M, que busca aproximar diferentes públicos e universos do futebol. "A proposta é promover uma troca entre o público tradicional do esporte e a nova geração de torcedores que acompanha a Kings League, refletindo também as transformações na forma de assistir, torcer e consumir futebol".

Impulsionado pela expansão internacional, novos acordos de patrocínio e direitos de transmissão, a Kings League atingiu US$ 99,7 milhões em receita anual recorrente em 2025, impulsionando o total de investimentos captados para mais de US$ 160 milhões após o recente aporte de US$ 63 milhões liderado pela americana Alignment Growth em janeiro de 2026, com 65% dessa receita total proveniente de patrocinadores globais e locais de peso como Adidas, Spotify e Visa.

'Perguntas frequentes'

Quando o Canal do Benja começará a transmitir os jogos do Fluxo? ＋

O Canal do Benja começará a transmitir os jogos do Fluxo na próxima temporada da Kings League, com estreia marcada para 19 de outubro.

Quem criou a Kings League? ＋

A Kings League foi criada na Espanha pelo ex-jogador Gerard Piqué e pelo streamer Ibai Llanos. O torneio combina regras dinâmicas de futebol com elementos da cultura dos games.

Quem lidera o projeto do Canal do Benja na Kings League? ＋

O projeto é liderado pelo apresentador Benjamin Back, por João Camargo e por Felipe Funari, da W7M. A iniciativa passa a integrar o ecossistema de mídia do Fluxo, organização de esports e entretenimento liderada por nomes como Toguro, Nobru e Cerol.

Qual é o objetivo da parceria entre Canal do Benja, TMC e Fluxo W7M? ＋

A parceria busca aproximar o público tradicional do esporte da nova geração de torcedores da Kings League. Segundo Benjamin Back, a proposta também reflete mudanças nas formas de assistir, torcer e consumir futebol.

Quanto a Kings League faturou em 2025? ＋

A Kings League alcançou US$ 99,7 milhões em receita anual recorrente em 2025. Do total, 65% veio de patrocinadores globais e locais, como Adidas, Spotify e Visa.

Quanto a Kings League já captou em investimentos? ＋

A Kings League superou US$ 160 milhões em investimentos captados após um aporte de US$ 63 milhões liderado pela empresa americana Alignment Growth em janeiro de 2026.

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Luiz Gustavo Pacete

Luiz Gustavo Pacete

Consultor de Projetos Especiais

Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.

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