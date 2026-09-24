De Piqué ao Canal do Benja: a nova jogada da Kings League no Brasil

RESUMO ＋ O canal esportivo Canal do Benja oficializou, em São Paulo, sua entrada na Kings League e a parceria para transmitir os jogos do Fluxo, organização de esports e entretenimento, a partir de 19 de outubro. Em 2025, o torneio criado por Gerard Piqué e Ibai Llanos atingiu US$ 99,7 milhões em receita anual recorrente.

Criada na Espanha pelo ex-jogador Gerard Piqué e pelo streamer Ibai Llanos, a Kings League conquistou rapidamente de atletas a jogadores profissionais e nativos digitais ao mesclar regras dinâmicas de futebol com a cultura dos games. Agora, o torneio passa a chamar a atenção de grandes empreendedores e do alto escalão corporativo brasileiro. Para marcar essa nova fase de expansão e negócios, o apresentador Benjamin Back reuniu ontem em São Paulo, durante um jantar exclusivo, cerca de 50 convidados entre empresários, CEOs e lideranças de grandes marcas.

O encontro serviu para oficializar a entrada do Canal do Benja na competição e o fechamento da parceria para transmitir os jogos do Fluxo a partir da próxima temporada, com estreia marcada para 19 de outubro. Liderado por Benjamin Back, João Camargo e Felipe Funari, da W7M, o projeto passa a integrar o ecossistema de mídia do Fluxo, organização de esports e entretenimento que conta com a liderança de nomes de grande alcance como Toguro, Nobru e Cerol.

Entre os executivos presentes na capital paulista estavam nomes de peso como Alexandre Zolko, CEO da CRM Bônus; Claudio Kalim, fundador e CEO da Tech&Soul; Filipe Bartholomeu, presidente e CEO da Almap; Felipe Arruda, Head de Mídia da Propeg; e Marcel Gama, CEO da Unifecaf. Benja destacou a parceria entre o Canal do Benja, a TMC e a Fluxo W7M, que busca aproximar diferentes públicos e universos do futebol. "A proposta é promover uma troca entre o público tradicional do esporte e a nova geração de torcedores que acompanha a Kings League, refletindo também as transformações na forma de assistir, torcer e consumir futebol".

Impulsionado pela expansão internacional, novos acordos de patrocínio e direitos de transmissão, a Kings League atingiu US$ 99,7 milhões em receita anual recorrente em 2025, impulsionando o total de investimentos captados para mais de US$ 160 milhões após o recente aporte de US$ 63 milhões liderado pela americana Alignment Growth em janeiro de 2026, com 65% dessa receita total proveniente de patrocinadores globais e locais de peso como Adidas, Spotify e Visa.