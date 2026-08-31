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O fator Advent por trás da troca de comando na Natura
Gestora acaba de assumir dois assentos no conselho; volta de Alessandro Carlucci ocorre em meio à pressão por execução e recuperação das margens
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:47.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 16:04.
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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com
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