Algarve e EvidJuri levam R$ 165 milhões em perícias ao mercado de capitais

RESUMO ＋ A gestora Algarve Capital e a EvidJuri, empresa especializada em perícia, auditoria judicial, inteligência probatória e mensuração econômica de litígios, estruturaram uma operação de cerca de R$ 165 milhões em direitos creditórios ligados a honorários periciais, que marca a entrada da EvidJuri em FIDCs. As empresas pretendem criar uma esteira de legal claims com a carteira atual e novos litígios.

O dinheiro que fica parado à espera de uma decisão judicial está ganhando um novo caminho até o mercado de capitais. A Algarve Capital e a EvidJuri, empresa especializada em perícia, auditoria judicial, inteligência probatória e mensuração econômica de litígios, estruturaram uma operação de aproximadamente R$ 165 milhões em direitos creditórios ligados à atuação da companhia em processos judiciais.

A transação marca a entrada da EvidJuri no universo dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e inaugura uma frente que as duas empresas pretendem transformar em uma esteira de negócios. O ponto de partida são os honorários da própria EvidJuri. A companhia afirma ter mais de R$ 1,5 bilhão em honorários em carteira, relacionados a um portfólio de processos que supera R$ 5,5 bilhões.

A primeira operação, portanto, é apenas uma parcela desse estoque. A expectativa das empresas é estruturar novas transações sobre a carteira existente e, em uma segunda etapa, partir também para a originação e aquisição conjunta de novos litígios.

De honorários futuros a ativos financeiros

O mercado de legal claims não é exatamente uma novidade no Brasil. Gestoras já compram direitos econômicos associados a processos judiciais e arbitragens, assumindo o risco e o tempo de espera em troca de um retorno potencial maior. A diferença, neste caso, está na origem do ativo. A operação entre Algarve e EvidJuri tem como base direitos ligados a honorários periciais, e não os honorários advocatícios mais comuns nesse tipo de estrutura.

Tradicionalmente, escritórios de perícia são remunerados pela prestação de serviços técnicos dentro de processos. O modelo que as duas empresas querem escalar adiciona outra camada: transformar esses recebimentos futuros em direitos que podem ser adquiridos e financiados por fundos.

Na prática, a EvidJuri antecipa a monetização de parte de um valor que poderia levar anos para chegar ao caixa. O fundo, do outro lado, aceita esperar — e assume os riscos associados ao litígio — em busca do retorno financeiro.

A Algarve já atua nesse mercado. A gestora desembolsou mais de R$ 2 bilhões nos últimos quatro anos em sua estratégia e informa ter cerca de R$ 1,7 bilhão de patrimônio líquido sob gestão, além de um histórico de R$ 10 bilhões em investimentos relacionados a legal claims.

Uma esteira além dos R$ 165 milhões

O teste inicial será transformar a primeira operação em uma plataforma recorrente. A carteira atual de mais de R$ 1,5 bilhão em honorários oferece espaço para novas transações. Segundo as empresas, o estoque existente poderia suportar outras operações, embora o volume que efetivamente poderá ser transformado em novas estruturas dependerá da seleção e elegibilidade dos direitos.

Depois disso, a parceria pode avançar para uma etapa diferente. Em vez de trabalhar apenas sobre processos que já fazem parte do universo da EvidJuri, Algarve e EvidJuri pretendem identificar e adquirir juntas direitos relacionados a novos litígios. Nesse modelo, uma empresa ajuda a encontrar e mensurar o ativo; a outra fornece a estrutura financeira para comprá-lo.