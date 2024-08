6 ferramentas para adotar a inteligência artificial como sua nova parceira criativa

Se antes a inteligência artificial era vista como uma possível inimiga, hoje ela tem sido acolhida de uma forma mais amigável pelos profissionais.

Uma pesquisa realizada pelo Canva, ferramenta gratuita de design gráfico online, mostra que para 64% dos líderes das indústrias de marketing e criação a IA generativa está aumentando a criatividade de suas equipes. E que 75% já consideram a IA como parte essencial do processo criativo.

O uso da IA vem se mostrando cada vez mais como um facilitador poderoso no ambiente de trabalho. Especialistas afirmam que o uso de ferramentas de IA pode tornar os processos mais inteligentes e eficientes, uma vez que tira das mãos dos profissionais as atividades mecânicas e burocráticas, deixando-os livres para explorar seu potencial criativo.

Continue a leitura deste artigo e entenda como usufruir o melhor da inteligência artificial e torná-la uma potencializadora da criatividade.

Criatividade humana versus criatividade da IA

Antes de continuar falando sobre criatividade, é necessário entender o seu conceito. Para a pesquisadora Margaret Boden, criatividade é "a capacidade de apresentar ideias ou artefatos novos, surpreendentes e valiosos".

Com a chegada da IA, a tecnologia se tornou capaz de criar, assim como os humanos. No entanto, por ora, elas parecem não ser capazes de substituir o fator criativo inerente ao ser humano. É isso que torna o paradoxo da criatividade humana versus a criatividade de IA uma questão interessante.

Embora os algoritmos de IA sejam capazes de produzir ideias — conceitos, poemas, composições musicais, teorias científicas, receitas culinárias, coreografias, piadas e afins — por vezes impressionantes, certamente falta a profundidade emocional e o contexto que caracterizam a criatividade humana. Neste sentido, a IA pode complementar a criatividade humana, oferecendo novas perspectivas e insights que podem inspirar e enriquecer o processo criativo.

Com isso, o profissional acaba desenvolvendo outras habilidades igualmente importantes e valorizadas no ambiente empresarial quanto a criatividade, como a capacidade de resolução de problemas, busca constante pelo desenvolvimento de qualidade e processos de melhoria, pensamento crítico, entre outras.

Como a inteligência artificial pode melhorar nosso trabalho criativo

Um estudo da McKinsey descobriu que 77% dos líderes seniores acreditam que a criatividade é um impulsionador crucial do crescimento. Mas afinal, como é possível expandir a criatividade de maneira inovadora utilizando a IA para alcançar coisas que dificilmente seriam acessadas sem a ajuda desse facilitador?

Elencamos alguns caminhos práticos para unir o melhor da criatividade humana e da criatividade de máquina.

Geração de ideias criativas

Ferramentas de IA podem ajudar a superar bloqueios criativos, fornecendo novas perspectivas e sugestões originais que podem desencadear a criatividade humana. Confira algumas sugestões de ferramentas que podem ajudar.

InspiroBot: um gerador de citações aleatórias que utiliza algoritmos de IA para combinar palavras e frases de maneira inusitada e, por vezes, engraçada. Ao apresentar novas perspectivas e combinações de palavras, o InspiroBot pode ajudar a quebrar padrões de pensamento e desbloquear novas ideias criativas.

Artbreeder: é uma plataforma que utiliza técnicas de IA para combinar e evoluir imagens de diferentes estilos. Os usuários podem carregar imagens existentes e experimentar diferentes ajustes para criar novas obras de arte de maneira interativa.

Botnik Studios: é uma plataforma que utiliza IA para gerar texto a partir de fontes de dados variadas, como scripts de filmes, letras de músicas e até mesmo receitas de culinária. Os usuários podem alimentar o sistema com palavras-chave ou temas específicos e ver o que a IA gera como resultado.

Análise de grandes conjuntos de dados

A inteligência artificial é capaz de processar e analisar grandes volumes de dados específicos ou diretrizes fornecidas pelos usuários em tempo real, identificando padrões e tendências que podem fornecer insights valiosos e inspirar novas ideias criativas. Abaixo, selecionamos as principais ferramentas do mercado.

Google Cloud Platform (BigQuery): uma plataforma de análise de dados totalmente gerenciada que permite consultar grandes conjuntos de dados usando SQL.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon SageMaker): uma ferramenta de aprendizado de máquina com recursos para treinar, implantar e dimensionar modelos de IA, incluindo análise de grandes conjuntos de dados.

Microsoft Azure (Azure Machine Learning): com o diferencial de ter o armazenamento em nuvem, a plataforma disponibiliza um conjunto de ferramentas para treinar, implantar e gerenciar modelos de IA, incluindo análise de dados em larga escala.

Personalização e customização

A IA pode ser usada para personalizar e customizar produtos e serviços de acordo com as preferências individuais dos usuários. Por exemplo, algoritmos de recomendação podem sugerir músicas, filmes, livros e produtos com base no histórico de consumo e nas preferências do usuário, estimulando a criatividade e novos interesses.

Confira os exemplos de aplicativos e marcas que usam a IA para oferecer conteúdos de acordo com a preferência dos usuários.

Nike: utiliza IA para personalizar recomendações de calçados e roupas esportivas com base nas preferências de estilo, atividades físicas e histórico de compras do usuário.

Redes sociais e streamings: como a Netflix, Amazon, Spotify, Instagram e outras plataformas conhecem tão bem seus usuários a ponto de indicar as séries, filmes, músicas e páginas que têm tudo a ver com seus perfis? Com o uso da inteligência artificial que monitora suas interações anteriores e cria padrões de consumo a fim de sugerir conteúdos que tenham a ver com o perfil de cada usuário.

Fitbit: com a IA, o aplicativo é capaz de personalizar metas de condicionamento físico e dicas de saúde com base nos dados de atividade, sono e saúde do usuário, fornecendo insights personalizados para alcançar objetivos de bem-estar.

