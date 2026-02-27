Wall Street está otimista com cripto, mas investidores permanecem céticos

Investidores tradicionais ainda não percebem o impacto que as criptomoedas podem ter nos mercados financeiros, o que pode representar uma oportunidade de investir no que a tecnologia poderá se tornar no futuro, segundo o diretor de investimentos da Bitwise, Matt Hougan.

“Por onde eu olho, Wall Street está gritando que as finanças estão migrando para o onchain. Não uma parte pequena — tudo”, afirmou Hougan em uma nota publicada na terça-feira. “Ainda assim, investidores tradicionais não conseguem ouvir.”

Ele argumentou que os investidores sofrem de “viés de ancoragem” e ainda estão fixados em como as criptos eram percebidas nos primeiros dias — quando ainda eram uma tecnologia desconhecida, usada principalmente por cypherpunks e mercados ilícitos da dark web.

“Eles olham para cripto e ainda veem um skatista punk tatuado. Não percebem que ele raspou a cabeça, vestiu um terno e está implantando infraestrutura que sustentará a próxima geração dos mercados de capitais”, disse Hougan.

Grandes empresas financeiras lançaram ou estão experimentando aspectos da tecnologia cripto, principalmente tokenização e stablecoins, impulsionadas por reguladores e legisladores dos EUA que vêm apoiando o setor.

Investidores cripto também não estão registrando a mudança

Hougan afirmou que os próprios investidores cripto também não estão percebendo a mudança atual, já que instituições tradicionais já demonstraram interesse passageiro pelo setor no passado.

“Eles sofrem da síndrome do ‘menino que gritava lobo’”, disse. “Eles ouviram as promessas de adoção institucional por tanto tempo que já não prestam mais atenção.”

No entanto, Hougan argumenta que grandes players financeiros começaram a migrar para o onchain com o respaldo de reguladores, citando o “Project Crypto” da Securities and Exchange Commission, lançado em julho para “permitir que os mercados financeiros dos EUA migrem para o onchain”, segundo seu presidente, Paul Atkins.

O valor de ativos tokenizados em blockchains — como Treasurys dos EUA e commodities — está se aproximando rapidamente de US$ 20 bilhões, disse ele, tendo mais do que quadruplicado ao longo de 2025.

“Os números em questão são enormes”, afirmou, acrescentando que as centenas de trilhões de dólares atualmente alocados em ETFs, ações e títulos significam que o mercado de tokenização “pode crescer 10.000 vezes e ainda assim ter espaço para crescer”.

Hougan acrescentou que a BlackRock e a gestora de crédito Apollo lançaram fundos tokenizados onchain no valor de bilhões de dólares, e que grandes bancos como JPMorgan, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo estão em discussões para lançar uma stablecoin.

“Há uma grande diferença entre o que as pessoas pensam que está acontecendo em cripto e o que realmente está acontecendo”, disse Hougan.

“De onde eu estou, essa lacuna cria uma oportunidade significativa — não para tentar escolher vencedores prematuramente, mas para construir exposição ampla ao setor enquanto o mercado ainda está precificando incorretamente essa mudança estrutural”, acrescentou.

