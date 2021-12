Visa, Mastercard e PayPal veem oportunidades no mundo cripto, diz pesquisa

Os gigantes dos serviços de pagamento Visa, Mastercard e PayPal não veem o crescimento da indústria cripto como uma ameaça, e todos continuarão a investir em todo o ecossistema, segundo um relatório da MoffettNathanson, empresa novaiorquina de pesquisa, na última quarta-feira, 15.

A nota de pesquisa ressalta a crescente aceitação das criptomoedas entre as empresas de serviços de pagamento mais antigas e destaca seus esforços para se adaptar a um ambiente em constante mudança. As três empresas palestraram no evento de criptomoedas e blockchain da MoffettNathanson no início deste mês.

A Visa vê a relevância dos criptoativos se estendendo além dos pagamentos, e a si mesma como uma solução de segunda camada que pode operar no topo da rede blockchain como a empresa faz com as redes baseadas em moedas fiduciárias. A Visa também espera um forte crescimento de volume de transações nos próximos dois anos, geradas por parcerias com carteiras de criptomoedas, afirmou o vice-presidente sênior da empresa e o diretor global de fintech, Terry Angelos, para a MoffettNathanson.

A Mastercard está se beneficiando com fluxos de saída em corretoras e carteiras de criptomoedas, e vê os criptoativos como uma oportunidade para construir novos produtos, afirmou Raj Dhamodharan, vice-presidente executivo de blockchain e produtos de ativos digitais da companhia. A empresa também tem como objetivo se tornar uma plataforma para fluxos de entrada do mercado de NFTs e adicionar criptomoedas à sua rede multi-trilhos, como moedas nativas para liquidação.

Enquanto isso, o PayPal está investindo em iniciativas relacionadas à educação na esperança de alcançar um público mais amplo. A empresa também está trabalhando na abertura de sua plataforma para permitir a interação com redes DeFi e que seus usuários transfiram criptomoedas para dentro e para fora de sua carteira digital com segurança, disse Edwin Aoki, da área de tecnologia da empresa e CTO de blockchain, criptoativos e moedas digitais.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok