Startup cripto brasileira capta R$ 13 milhões e vai integrar rede Algorand

A startup brasileira Bitfy, que oferece uma carteira digital multiuso focada no uso de criptomoedas, anunciou o aporte de R$ 13,3 milhões em uma rodada de investimentos Série A liderada pela norte-americana Borderless Capital. Algorand, Dash Investment Foundation e investidores-anjo também participaram da captação.

Com o investimento, a Bitfy, que atingiu um valuation de R$ 120 milhões, poderá viabilizar, segundo a própria empresa, o "investimento em novas tecnologias, contratação de colaboradores e iniciativas para conquistar novos usuários". A startup também pretende aprimorar estratégias de comunicação, a fim de posicionar a marca como referência de plataforma mobile simples e segura para transações de criptomoedas.

“Esse investimento chegou para impulsionarmos a democratização desse ecossistema, ainda tão obscuro para grande parte das pessoas. Nosso objetivo é levar conhecimento a todos para que adquiram confiança em lidar com as criptomoedas, oferecendo aos usuários total autonomia na sua carteira e transformando o mindset de que é preciso manter seu dinheiro em uma corretora. Queremos permanecer na liderança e nos tornar o gateway para o mundo das finanças descentralizadas”, disse o CEO da Bitfy, Lucas Schoch.

Entre as empresas que participaram da rodada de investimento, estão players relevantes do mercado cripto. A Dash Investment Foundation, por exemplo, é uma das maiores empresas globais de meios de pagamento e tem um blockchain, e um criptoativo próprio, o token DASH.

Já a Borderless levantou recentemente um fundo de US$ 500 milhões para investir em empresas do ecossistema Algorand. Além disso, a Bitfy fará uso do Algorand, a blockchain de base avançada que possui um ativo digital nativo, o ALGO, e também é a infraestrutura de suporte do stablecoin atrealdo ao real Brazilian Digital Token (BRZ), que a Bitfy planeja integrar.

“Estamos entusiasmados em apoiar a Bitfy em sua visão de permitir o acesso de todos os usuários brasileiros a esta nova economia digital. Graças à integração da Bitfy com a rede Algorand, pagamentos e serviços financeiros usando blockchain não serão exclusivos e irão tornar-se um catalisador para a inovação no país”, disse David Garcia, CEO e sócio-gerente da Borderless Capital.

Além do armazenamento de bitcoin e outras criptomoedas, o aplicativo da Bitfy oferece a possibilidade de compra e venda dos ativos e a possibilidade de sua utilização para pagamentos com códigos de barras ou terminais da Cielo, disponíveis em mais de 1,5 milhão de estabelecimentos. Pela plataforma ainda é possível resgatar vouchers de lojas de mais de 70 parceiros, entre eles iFood, Evino, Rappi, Outback, Netshoes e McDonalds, entre outros.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok