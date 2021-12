Vendas de NFTs da Sotheby’s atingem R$ 568 milhões em 2021

A Sotheby's, casa de leilões britânica de 277 anos, declarou que as vendas de suas obras de tokens não-fungíveis (NFTs) atingiram 100 milhões de dólares em 2021.

A Sotheby’s afirmou que os NFTs expandiram ainda mais seu público, atraindo um novo grupo de colecionadores.

Em abril, a Sotheby’s realizou sua primeira venda de NFTs do artista sob o pseudônimo Pak e arrecadou 16,8 milhões de dólares em um lançamento exclusivo que durou três dias.

Outras vendas notáveis de NFTs ​​incluem um CryptoPunk vendido por 11,8 milhões de dólares, e um Bored Ape vendido por 3,4 milhões de dólares.

A casa de leilões relatou ter observado uma “recuperação” geral, após os clientes responderem a uma experiência digital e física perfeita. As vendas consolidadas da Sotheby’s em 2021 alcançaram 7,3 bilhões, com leilões de 6 bilhões e as vendas privadas atingindo 1,3 bilhão de dólares.

A Sotheby’s disse que a "ascensão meteórica" ​​dos NFTs e o lançamento de sua nova plataforma chamada "Sotheby’s Metaverse", ou “Metaverso da Sotheby’s” em português, atraiu um novo público, com 78% dos lances sendo de novos clientes da Sotheby’s e mais da metade deles com menos de 40 anos.

O Sotheby’s Metaverse permite que os visitantes vejam as obras de arte digitais disponíveis em leilão, bem como aprendam sobre os colecionadores e artistas por trás dos NFTs.

A casa de leilões também criou uma galeria virtual no metaverso Decentraland para a demonstração dos NFTs.

A Sotheby’s também aceita criptomoedas como forma de pagamento por obras de arte físicas.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok