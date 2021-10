Cinco NFTs mais caros do trimestre movimentaram R$ 155 milhões; veja lista

O último trimestre, entre o início de julho e o final de setembro, viu um crescimento enorme do volume de vendas de NFTs, que cresceram 704% em relação ao período anterior. Ao todo, foram 10,67 bilhões de dólares movimentados no setor e algumas grandes vendas foram registradas.

Os cinco NFTs mais caros negociados no período movimentaram 28,25 milhões de dólares (155 milhões de reais). Destes, quatro são da coleção CryptoPunks. Esses tokens não-fungíveis incluem desenhos de 24x24 pixels, em aparência 8-bit. Foram gerados, automaticamente, 10 mil desenhos (ou tokens), que se diferenciam por detalhes de cada personagem - cor da pele, uso de acessórios, entre outros.

A depender da combinação, o "punk" é mais, ou menos, raro, o que determina o seu maior ou menor valor. NFT mais caro dos últimos três meses, o "punk" #8857 é um dos 88 únicos zumbis, além de um dos únicos 286 com óculos 3D e um dos 447 com cabelo bagunçado. Por ser tão raro, é também valioso, e acabou vendido por 2.000 ETH (6,63 milhões de dólares na época).

O único NFT que não é da coleção CryptoPunks entre os cinco mais caros vendidos no terceiro trimestre foi um token da coleção Ringers, que inclui desenhos bastante simples de linhas passando por pinos ou roldanas, também gerados por um algoritmo. Ao todo, existem apenas 1.000 tokens da série, e o de número 879 acabou vendido por 1.800 ETH, ou 5,66 milhões de dólares na cotação da época.

Os meses de julho, agosto e setembro também registraram momentos importantes para a evolução do mercado de NFTs. Um deles foi a compra de um CryptoPunk pela Visa, pelo equivalente a 150 mil dólares, pagos em ether. A cervejaria Budweiser também entrou na onda, adquirindo um NFT com um desenho do artista Tom Sachs, que já trabalhou em parceria com a Nike. A marca de luxo D&G, por sua vez, criou uma coleção de NFTs que acabou vendida por 5,65 milhões de dólares. No Brasil, a cervejaria Goose Island emitiu e vendeu os primeiros NFTs de uma marca da AB InBev no mundo, em comemoração ao lançamento do seu rótulo mais aguardado do ano.

Celebridades também divulgaram participação no mercado de NFTs: o astro da NBA Steph Curry comprou um Bored Ape Yacht Club por 180 mil dólares, o ex-atleta da NBA Shaquille O'Neal comprou dois ítens da série Creature World por 20 mil dólares e, por fim, o rapper Snoop Dogg anunciou que ele é o nome por trás do pseudônimo "Cozomo de' Medici", um dos maiores investidores de NFTs do mundo, com uma carteira de quase 20 milhões de dólares em NFTs - incluindo nove CryptoPunks, sendo um deles, o punk #3831, o 14º NFT mais caro do trimestre, comprado por mais de 2 milhões de dólares.

Enfim, os últimos meses foram bastante agitados no mercado de NFTs. Agosto, por exemplo, foi o mês com volume recorde de vendas, superior a 5,2 bilhões de dólares. Esse número foi impulsionado pela venda de tokens não-fungíveis dentro de jogos como Axie Infinity e outros blockchain games, responsáveis por 22% do total negociado no setor. No entanto, esse tipo de item ainda está longe das cifras alcançadas pelas coleções de desenhos mais desejados deste universo.

Confira abaixo os cinco NFTs mais caros do último trimestre, segundo o DappRadar:

1- CryptoPunk #8857 - 2.000 ETH ou US$ 6,65 milhões na conversão da época (setembro)

- 2.000 ETH ou US$ 6,65 milhões na conversão da época (setembro) 2- Ringers #879 - 1.800 ETH ou US$ 5,66 milhões na conversão da época (agosto)

- 1.800 ETH ou US$ 5,66 milhões na conversão da época (agosto) 3- CryptoPunk #5217 - 2.250 ETH ou US$ 5,47 milhões na conversão da época (julho)

- 2.250 ETH ou US$ 5,47 milhões na conversão da época (julho) 4- CryptoPunk #7252 - 1.600 ETH ou US$ 5,34 milhões na conversão da época (agosto)

- 1.600 ETH ou US$ 5,34 milhões na conversão da época (agosto) 5- CryptoPunk #6275 - 1.319 ETH ou US$ 5,12 milhões na conversão da época (setembro)

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube