Vencedor do Grammy, John Legend lança nova plataforma de NFTs de música

O cantor e compositor norte-americano John Legend está solidificando sua posição entre as celebridades que se reúnem em torno do mundo dos tokens não-fungíveis (NFTs), ajudando a lançar uma nova plataforma de NFTs para músicos e outros artistas.

A plataforma chamada OurSong permite que os artistas tokenizem e vendam seus trabalhos, concedendo aos compradores privilégios como acesso a músicas inéditas e salas de bate-papo privadas.

“Todo mundo agora pode transformar histórias, música, fotografia e qualquer tipo de arte em cartões comerciais NFT chamados Vibes”, afirma a plataforma. "Os Vibes permitem que você desbloqueie atualizações exclusivas e acesse comunidades de bate-papo privadas, onde você pode conhecer outras pessoas que pensam da mesma forma."

Legend atuará como Chief Impact Officer, encarregado de atrair artistas promissores e suas bases de fãs.

Em entrevista à Bloomberg, Legend disse que, embora gaste a maior parte de sua energia mental pensando em música, espera que a plataforma ajude a conectar as pessoas.

“Quando penso no que quero fazer, tento me envolver em projetos que acho que deixarão o mundo mais conectado.”

Nomes bem conhecidos estão ligados ao projeto, incluindo o cofundador do serviço de streaming de música digital KKBOX, Chris Lin, que atuará como CEO da nova empresa. O cofundador da plataforma de streaming Twitch, Kevin Lin, e o fundador da empresa de capital de risco Cherubic Ventures, Matt Cheng, também se juntarão à equipe.

De acordo com Lin, a plataforma não exigirá que os usuários tenham uma carteira de criptomoedas. De acordo com os Termos de Serviço, você só pode comprar Vibes com OurSongDollars (OSD). “Você pode comprar OSD em OurSong com cartão de crédito, cartão de débito, transferência ou moedas fiduciárias depositadas em sua carteira no blockchain da Circle”, afirma.

O músico e seus cofundadores não forneceram detalhes financeiros adicionais sobre o projeto.

Esta não é a primeira incursão de Legend no mundo dos NFTs. Em maio de 2021, ele foi anunciado como parceiro da plataforma de NFTs “OneOf” junto a nomes como Doja Cat e Whitney Houston.

Ele também não é a primeira celebridade a mergulhar no mundo dos NFTs e das criptomoedas, embora a maioria das celebridades opte por criar sua própria coleção em vez de uma plataforma inteira.

Uma exceção notável desta regra foi o campeão do Super Bowl e marido de Gisele Bündchen, Tom Brady, que lançou uma plataforma de NFTs chamada “Autograph” em abril de 2021.

Embora muitos grandes nomes estejam ansiosos para se envolver no espaço – como Paris Hilton, que anunciou recentemente que lançaria sua primeira coleção NFT com a Superplastic, a empresa responsável pelos NFTs da Gucci – outros não estão tão impressionados.

Mais recentemente, Kanye West desprezou a tecnologia em um publicação no Instagram, escrevendo “Não me peça para fazer uma p*rra de NFT”.

