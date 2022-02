Na contramão de famosos, Kanye West reclama de NFTs: 'Parem de me pedir'

Os NFTs colecionáveis e de arte digital (ou digitalizada) têm atraído diversas celebridades e grandes marcas para o universo de criptoativos e blockchain. Mas há quem esteja seguindo um caminho diferente, como o rapper Kanye West, que na última noite publicou uma mensagem reclamando dos fãs que pedem para que ele crie seus próprios NFTs.

"Meu foco está em construir produtos reais, no mundo real. Comidas reais, roupas reais, casas reais. Não me peça para fazer a p**** de um NFT", publicou no Instagram. Apesar do tom negativo, Kanye encerrou a mensagem com uma deixa: "Me pergunte sobre isso depois". Na legenda, ele completou: "Parem de me pedir para fazer NFTs. Por enquanto não estou nessa onda. Eu faço música e produtos no mundo real".

Kanye, além de alguns dos álbuns de hip hop mais conhecidos do mundo, também ataca em várias outras frentes de negócios. Ele é um dos maiores nomes da indústria de calçados, com a sua marca Yeezy, que tem parceria com a Adidas e é avaliada em mais de US$ 2 bilhões.

Ele também tem uma marca de roupas em parceria com a Gap e está envolvido em projetos no ramo alimentício, de eletrônicos e foi um dos criadores da plataforma de streaming de música Tidal. Kanye também já fez participação em vários filmes. Em 2021, sua fortuna foi avaliada em quase US$ 7 bilhões.

O rapper vai na contramão de vários de seus colegas de hip hop. Eminem, Post Malone, Snopp Dogg, Timbaland e Lil Baby são alguns que já demonstraram interesse no mercado de NFTs — a maioria deles pelos famosos Bored Ape Yacht Club. Como é famoso por ser imprevisível, entretanto, não seria surpreendente se Kanye mudasse de opinião em tempo recorde — ou simplesmente lançasse sua coleção de tokens não fungíveis de uma para outra.

Kanye sempre se posicionou de forma diferente da maioria dos músicos envolvidos na indústria do hip hop. Não apenas por seu empreendedorismo em outros setores, mas também por seu envolvimento com a religião e com o ex-presidente americano Donald Trump. Recentemente, ele também foi notícia pelo término de seu casamento com a socialite Kim Kardashian e por se recusar a tomar a vacina contra a covid-19.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok