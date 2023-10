Tokengated Commerce: a revolução silenciosa do comércio digital

O comércio digital está mudando e hoje eu, Amanda da Lumx, vou explorar com vocês uma tendência emergente, ainda pouco reconhecida por muitos e que promete reconfigurar a maneira como marcas e consumidores interagem: o "tokengated commerce".

A essência do Tokengated Commerce

O tokengated commerce transcende a simples intersecção de tecnologia e comércio. Ele representa uma confluência de exclusividade, pertencimento e inovação. Através dos NFTs ou ativos digitais as marcas podem proporcionar experiências ou produtos exclusivos aos detentores de um token específico. Mas, mais do que exclusividade, há a promessa de uma jornada de compra mais envolvente e personalizada.

Historicamente, o comércio se resumia a transações diretas: dinheiro em troca de bens ou serviços. O tokengated commerce, no entanto, adiciona uma dimensão adicional de complexidade e valor:

Reconhecimento e valorização

Plataformas de e-commerce convencionais geralmente requerem um e-mail e senha para que os usuários acessem suas contas. No entanto, o tokengated commerce vai além, permitindo que os usuários vinculem suas carteiras digitais, onde seus ativos digitais são armazenados.

Se você é novo no assunto, pense na carteira digital como uma conta especializada para guardar seus "bens digitais". O avanço notável aqui é que várias empresas de tecnologia estão simplificando essa etapa. Agora, em vez de passar pelo processo de criar uma carteira do zero, existem soluções que tornam essa integração tão fácil quanto usar um login social.

Em breve, você poderá aproveitar em mais plataformas todos os benefícios de uma carteira digital sem se aprofundar nos detalhes técnicos de sua criação.

Com essa conexão estabelecida, a plataforma identifica instantaneamente os tokens ou NFTs que o usuário possui. Isso permite que as marcas ofereçam experiências personalizadas. Um usuário que possui um token específico de uma marca pode, por exemplo, receber acesso a produtos exclusivos ou descontos especiais. Não é apenas uma transação, mas uma forma concreta de valorizar a lealdade e o engajamento do cliente.

Comunidade e engajamento

Tokens são mais do que meros ativos digitais, são distintivos de pertencimento e identidade. Ao conectar sua carteira, o usuário não apenas compartilha seus ativos, mas também se declara membro de uma comunidade específica. Isso fortalece o sentimento de pertencimento e engajamento, algo desafiador de ser alcançado por métodos convencionais.

Inovação estratégica

O tokengated commerce redefine a estratégia comercial. Integrando a identificação via token, as empresas conseguem entender os interesses e preferências de seus clientes com maior precisão. Isso facilita uma segmentação de mercado mais acertada e a elaboração de ofertas personalizadas.

Além disso, ao estabelecer parcerias com outras marcas ou artistas, as empresas podem oferecer experiências conjuntas para detentores de tokens específicos, expandindo seu alcance e engajamento.

Co-criar é mais do que colaborar

Imagine um aficionado por tênis que, ao adquirir um colecionável digital de uma edição especial de sua marca favorita, descobre um universo de vantagens no e-commerce, antes não desbloqueadas. Ao fazer seu login, seja através de sua carteira digital ou de um login social que contempla essa camada de tecnologia, o sistema identifica prontamente seu ativo digital exclusivo.

Imediatamente, ele tem acesso a uma linha de produtos reservada, descontos especiais e, ainda mais intrigante, a chance de integrar um grupo seleto que poderá colaborar no desenvolvimento de futuros produtos da marca. Acredite, isso já acontece!

Para acompanhar projetos com esse nível de interação e tecnologia recomendo acompanhar o trabalho de construção de produtos e comunidade da Nike. Esta é a profundidade de conexão e valor que a posse de um ativo digital pode proporcionar.

Além disso, o conceito de exclusividade está sendo reinventado através das "colaborações com token". Ativos digitais simbolizam não apenas propriedade, mas também afiliação e senso de pertencimento a uma comunidade. E quando duas marcas decidem unir forças, os detentores de tokens de ambas se encontram em uma posição privilegiada, beneficiando-se de uma experiência conjunta e de uma comunidade ainda mais ampla e engajada, resultando em uma experiência coletiva e de público expandido.

Colaborações baseadas em tokens otimizam a experiência do usuário, estabelecendo relações mais significativas entre marcas e seus adeptos. À medida que o comércio digital evolui, muitos já reconhecem e se adaptam a esta revolução, incorporando a tecnologia blockchain em suas plataformas para enriquecer a jornada do consumidor.

