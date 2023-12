Títulos lastreados em bitcoin de El Salvador obtêm aprovação regulatória para lançamento

Os títulos lastreados em bitcoin prometidos por El Salvador, também conhecidos como "Volcano Bonds", receberam aval regulatório e podem ser lançados ainda no início de 2024. A aprovação teria sido concedida pela Comissão de Ativos Digitais do país, com lançamento projeto para o primeiro trimestre.

As informações sobre o avala regulatório foram divulgadas na última segunda-feira, 11, pelo Escritório Nacional de Bitcoin (ONBTC, na sigla em inglês). Nayib Bukele, presidente do país e favorável à criptomoeda, também parece ter confirmado a notícia em uma postagem no X, antiga Twitter, com a legenda "Wen volcano bond" ("Quando teremos os Volcano Bonds", em tradução livre).

Ao mesmo tempo, o presidente também compartilhou várias publicações com a informação de que os títulos serão emitidos no primeiro trimestre de 2024. A possibilidade do país emitir os Volcano Bonds surgiu pela primeira vez em novembro de 2021.

El Salvador aprovou a lei que fornece a estrutura legal para o título lastreado em bitcoin em 11 de janeiro. O Volcano Bond tem como objetivo pagar a dívida soberana do país e financiar a construção da prometida "Bitcoin City", ou Cidade do Bitcoin, em El Salvador.

Projetos com bitcoin

O ONBTC disse que o título será emitido na Bitfinex Securities Platform, um site de negociação para ações e títulos baseados em blockchain registrados em El Salvador. O processo sinaliza o início dos mercados de capitais baseados em bitcoin no país, com títulos com duração de 10 anos que pagariam 6,5% em rendimentos anuais aos seus detentores.

El Salvador também lançou recentemente um projeto de mineração da criptomoeda de 241 megawatts no valor de US$ 1 bilhão em uma parceria com a Luxor Technology, que aproveitará os recursos vulcânicos do país. O vulcão Conchagua será responsável por fornecer a energia para as operações de mineração.

A aprovação do título lastreado em bitcoin ocorre quase 21 meses depois que o ex-ministro das Finanças do país, Alejandro Zelaya, disse que o Volcano Bond seria lançado em meados de março de 2022.

