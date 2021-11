'Cidade Bitcoin' será livre de impostos e usará 100% de energia renovável

El Salvador, o primeiro país do mundo a tornar o bitcoin em uma moeda de curso legal, vai construir uma cidade inteira com base na maior criptomoeda do mundo, disse o presidente Nayib Bukele a uma multidão animada em uma apresentação na noite de sábado, 20, na Bitcoin Week em El Salvador.

A “Cidade Bitcoin” estará localizada ao longo do Golfo de Fonseca, perto de um vulcão. O governo planeja criar uma usina elétrica perto do vulcão para fornecer energia não apenas para a cidade, mas também para a mineração de bitcoin, disse o presidente.

De acordo com Bukele, a Cidade Bitcoin será uma metrópole completa com áreas residenciais e comerciais, restaurantes, um aeroporto, bem como um porto e serviço ferroviário. A cidade será disposta em um círculo (como uma moeda) e em seu centro haverá uma praça que abrigará um enorme símbolo do bitcoin. A cidade não terá impostos sobre receita, propriedade, ganhos de capital ou impostos sobre folhas de pagamento.

Bukele também disse que El Salvador planeja emitir um “título de bitcoin” de 1 bilhão de dólares, um instrumento financeiro tokenizado desenvolvido pela Blockstream na Liquid Network. Desse montante, 500 milhões de dólares serão usados ​​para ajudar a construir a infraestrutura para a produção de energia necessária para a cidade e a infraestrutura para a mineração de bitcoin e, alem disso, 500 milhões de dólares serão usados para comprar ainda mais unidades de bitcoin. No momento, o preço da criptomoeda é de cerca de 57 mil dólares, ou seja, isso faria com que o estoque do tesouro do país subisse para pouco mais de 2 mil bitcoins.

El Salvador pretende criar uma lei de valores mobiliários e conceder uma licença à Bitfinex Securities para processar a emissão, disse a Blockstream em um comunicado.

Samson Mow, diretor de estratégia da Blockstream, disse ao público que os 1 bilhão de dólares em títulos tokenizados serão denominados em dólares americanos de 10 anos e pagarão 6,5% ao ano inicialmente. Após um período de bloqueio de cinco anos, El Salvador começará a vender suas participações em criptomoedas e a pagar um dividendo adicional aos detentores dos títulos, disse Mow.

Depois de decorridos 10 anos, o rendimento percentual anual será de 146%, disse Mow, com base em modelos da Blockstream que prevêem que o preço do bitcoin terá atingido 1 milhão de dólares nos próximos cinco anos. De fato, ao usar 500 milhões de dólares dos rendimentos para comprar bitcoin e bloquear sua movimentação por cinco anos, El Salvador espera que tirar tantas unidades da criptomoeda de circulação por tanto tempo ajude a contribuir para a valorização de seu preço, disse Mow.

El Salvador se tornará “a Singapura da América Latina”, disse Mow.

