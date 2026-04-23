Tether congela US$ 344 milhões na Tron em parceria com o governo dos EUA

A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, o USDT, congelou US$ 344 milhões do ativo na blockchain Tron. O montante pertencia a dois endereços que supostamente estariam praticando atividades criminosas.

Em nota, a Tether informou que executou o bloqueio em apoio ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) dos Estados Unidos depois que as autoridades compartilharam informações sobre a conduta ilegal das carteiras.

De acordo com a companhia, a Tether pode restringir ativos de carteiras que estejam ligadas evasão de sanções, redes criminosas e atividades ilegais. “Esse trabalho tornou-se parte rotineira da resposta da empresa a solicitações legais de autoridades nos EUA e no exterior”, diz a nota.

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A emissora do USDT afirmou que possui uma política de “tolerância-zero” ao uso criminoso de produtos financeiros e lembrou que atua com mais de 340 autoridades policiais em 65 países.

“O USDT não é um porto seguro para atividades ilícitas”, escreveu Paolo Ardoino, CEO da Tether.

As carteiras

Antes do congelamento, os dois endereços foram parar na lista negra da Tether, um contendo US$ 213 milhões em USDT e o outro com US$ 131 milhões na criptomoeda. Não houve explicação detalhada sobre quais eram as atividades criminosas praticadas pelos donos das carteiras.

Stablecoins são criptomoedas cuja cotação segue alguma divisa tradicional soberana, como o dólar dos EUA. Elas mantêm paridade de 1:1 com a moeda que representam através da manutenção de reservas no mesmo valor dos criptoativos emitidos.

O USDT é a maior stablecoin do mundo em valor de mercado, com US$ 188,9 bilhões de capitalização.

Tron é de Justin Sun

A Tron é a blockchain criada pelo bilionário Justin Sun, que nas últimas semanas vem ganhando manchetes por sua disputa pública com o projeto cripto da família Trump, World Liberty Financial.

Nesta semana, Sun processou o protocolo de finanças descentralizadas que tem como fundadores dois filhos do presidente norte-americano, Donald Trump Jr. e Eric Trump. Apesar disso, o empresário continua a declarar que apoia Trump no governo dos EUA.

A briga ocorre porque Sun teve sua carteira com 540 milhões de tokens WLFI bloqueados pelo projeto em setembro. De lá para cá, as criptomoedas perderam mais de 60% do valor.

Ontem, Eric Trump criticou o processo de Sun e postou na rede social X (Twitter) que a única coisa mais ridícula do que a ação judicial foi a compra de uma “banana colada na parede” por US$ 6 milhões, referindo-se à obra de arte que Sun adquiriu em novembro de 2024.

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