Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Tendências que vão moldar 2026 no mercado de ativos virtuais

Com novas regras do BC em 2026, ativos virtuais entram em fase de amadurecimento no Brasil, impulsionados por tokenização, blockchain e maior participação institucional

Abstract blockchain technology concept. Internet security. Isometric digital cube connection background. (Getty Images/Reprodução)

Abstract blockchain technology concept. Internet security. Isometric digital cube connection background. (Getty Images/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10h00.

Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais

Por Regina Pedroso*

O mercado de ativos virtuais no Brasil passa por um momento decisivo. Após um ciclo marcado pela expansão inicial, pela consolidação de casos de uso e pela adoção crescente por instituições financeiras, entramos agora em uma fase de aprofundamento regulatório e amadurecimento operacional.

A representação digital de ativos tradicionais por meio de estruturas baseadas em blockchain já não pertence ao campo das projeções futuristas: ela é uma realidade concreta, regulada e incorporada de maneira crescente ao mercado de capitais brasileiro.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Um dos eventos mais relevantes para 2026 é a entrada em vigor da nova regulamentação do Banco Central sobre a prestação de serviços de ativos virtuais, prevista para fevereiro. Esse marco amplia a supervisão, estabelece padrões de governança, reforça requisitos de segurança e cria um ambiente jurídico mais sólido para prestadores de serviços.

A partir dessa regulação, estruturas que antes operavam com heterogeneidade de práticas passaram a se submeter a um conjunto claro de parâmetros, contribuindo para um mercado mais confiável, estável e alinhado às melhores práticas internacionais.

Ao mesmo tempo, tendências estruturais apontam para um crescimento sustentado. Diversos relatórios de consultorias globais, casas de análise e instituições financeiras indicam que o mercado continuará em expansão, impulsionado por demandas de eficiência, redução de custos operacionais e necessidade de ampliar o acesso a instrumentos de investimento.

A combinação entre maturidade regulatória, avanços tecnológicos e maior participação institucional fortalece a perspectiva de que os ativos virtuais ganharão protagonismo ainda maior na próxima etapa de digitalização financeira.

Nesse contexto, o uso da tecnologia blockchain pelo mercado financeiro deixa de ser uma opção experimental e se torna elemento essencial para garantir transparência, verificabilidade e rastreabilidade: características fundamentais em um ambiente que exige controle de risco, governança robusta e proteção ao investidor.

O blockchain se consolida como infraestrutura crítica para dar suporte a ativos virtuais, não apenas como inovação técnica, mas como ferramenta indispensável à nova economia digital.

Outra tendência que deve marcar 2026 é a ampliação da tokenização aplicada à economia real. Ativos virtuais lastreados em recebíveis, imóveis, crédito, energia renovável e projetos de infraestrutura ganham espaço, especialmente em setores intensivos em capital e com forte demanda por eficiência.

Essa expansão não ocorre apenas pela modernização tecnológica, mas porque atende necessidades concretas de financiamento, liquidez e inclusão, que são pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico.

Também deve crescer o papel das plataformas especializadas de distribuição. Elas terão papel importante na padronização de informações, na qualificação da curadoria dos ativos e na melhoria da experiência do investidor.

Assim como ocorreu em outras ondas de digitalização financeira, a complexidade tecnológica tende a desaparecer da visão do usuário, que passa a interagir com soluções simples, intuitivas e integradas, mesmo quando estruturas avançadas em blockchain operam nos bastidores.

Por fim, 2026 será um ano marcado pela entrada mais estruturada de investidores institucionais e capital estrangeiro. A previsibilidade regulatória, a consolidação de boas práticas e a escala crescente das operações atraem atenção internacional e posicionam o Brasil como referência na América Latina.

O país combina tamanho de mercado, arcabouço regulatório claro e experiência recente em modernização financeira — atributos que o tornam especialmente competitivo na nova economia dos ativos digitais.

*Regina Pedroso é diretora executiva da ABToken. A ABToken (Associação Brasileira de Tokenização e Ativos Digitais) reúne e representa empresas do setor, promovendo um ambiente de inovação responsável em tokenização no Brasil. Atua na articulação institucional, contribui para o avanço regulatório e estimula o diálogo entre mercado, reguladores e sociedade, sempre em busca de mais transparência, ética e segurança.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosCriptomoedasBlockchain

Mais de Future of Money

As 5 criptomoedas com as maiores quedas no ano de 2025

As 5 criptomoedas com as maiores altas no ano de 2025

O que vai acontecer com o Drex em 2026? Mudanças abrem nova fase do projeto

Entre recordes e tombos, criptomoedas têm 2025 de institucionalização, marcos e incerteza

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Metade das empresas brasileiras já utiliza software de código aberto

Mundo

Multidão se despede de 2025 no Rio; veja fotos de festas ao redor do mundo

Minhas Finanças

Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor

Negócios

Uma das famílias mais ricas do Brasil fatura R$ 3,7 bilhões com madeira