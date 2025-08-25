Strategy supera 630 mil bitcoins após investir mais R$ 1,9 bilhão na criptomoeda

A Strategy ultrapassou a marca de 630 mil unidades de bitcoin adquiridas. O novo recorde foi atingido na semana passada, após a empresa realizar um investimento de US$ 356 milhões (R$ 1,9 bilhão, na cotação atual) na criptomoeda, mantendo sua tendência de compras semanais do ativo.

Informações divulgadas junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) indicam que a companhia adquiriu pouco mais de 3 mil unidades da criptomoeda entre 18 e 24 de agosto. O preço médio por unidade comprada foi de US$ 115,8 mil.

Com a nova aquisição, a Strategy soma agora 632,4 mil unidades de bitcoin, avaliadas em cerca de US$ 70 bilhões. Os gastos totais da empresa com as compras estão em US$ 46,5 bilhões, implicando em um lucro potencial de quase US$ 24 bilhões. A empresa descarta vender os ativos no curto prazo.

O custo médio por cada unidade adquirida para a reserva da empresa está em US$ 73 mil. Segundo a companhia, a compra mais recente usou recursos distintos obtidos a partir das suas diferentes estratégias de arrecadação de capital junto ao mercado financeiro.

A estratégia combina ofertas secundárias de ações e a venda de títulos de dívida privada. Apenas na semana passada, a Strategy obteve mais de US$ 350 milhões com essas operações. Em geral, os valores são usados quase integralmente para a compra de novas unidades de bitcoin.

A Strategy afirma que ainda conseguiria arrecadar US$ 44 bilhões nos próximos meses com ações semelhantes, também com foco em aquisições de unidades da criptomoeda. A companhia tem feito as vendas aos poucos, reunindo recursos pontuais para as compras do ativo.

Desde o último trimestre de 2024, a Strategy também realiza periodicamente aquisições semanais de bitcoin. O movimento reforçou a posição da empresa como a maior detentora institucional da criptomoeda, mesmo em meio à intensificação da criação de reservas corporativas da moeda digital.

Michael Saylor, presidente do conselho da Strategy e criador da estratégia de compras de bitcoin, disse recentemente que, desde o início das compras do ativo, as ações da Strategy tiveram um desempenho superior à das "7 magníficas", se referindo às principais empresas de tecnologia nas bolsas dos EUA.

