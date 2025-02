Strategy compra mais US$ 2 bilhões em bitcoin e se aproxima de 500 mil unidades

A Strategy anunciou nesta segunda-feira, 24, que realizou uma nova compra de bitcoins. Ao todo, a companhia investiu US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões, na cotação atual) na criptomoeda, com as suas reservas se aproximando pela primeira vez da marca histórica de 500 mil unidades do ativo adquiridas.

De acordo com um documento enviado para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, em inglês), a companhia adquiriu 20,3 mil unidades da criptomoeda, com uma média de preço de US$ 97 mil por unidade. Com isso, o total de unidades compradas superou os 499 mil.

As novas aquisições reforçaram a posição da Strategy, antiga MicroStrategy, como a maior detentora institucional de bitcoin no mercado. As reservas da empresa valem atualmente mais de US$ 47 bilhões. Já os gastos com as compras superaram os US$ 33 bilhões, com um preço médio de US$ 66 mil por unidade.

Os valores indicam que o lucro da empresa com as empresas estão em mais de US$ 14 bilhões. A companhia iniciou as compras em 2020, adotando a criptomoeda como uma reserva de valor nos seus balanços. Desde então, as compras têm ganhado cada vez mais tração.

O saldo atual também coloca mais de 2,3% de toda a oferta do bitcoin sob controle da Strategy. A nova aquisição ocorreu na semana anterior, entre os dias 17 e 23 de fevereiro, na esteira de uma oferta de US$ 2 bilhões em notas conversíveis que foram oferecidas no mercado.

A Strategy não divulgou nenhuma compra de criptomoedas na semana anterior, interrompendo novamente o seu movimento de adquirir unidades do ativo semanalmente. A empresa chegou a realizar investimentos na criptomoeda por 12 semanas consecutivas entre novembro e fevereiro deste ano.

A nova aquisição anunciada nesta segunda-feira foi a quinta maior na história da companhia. Nos últimos meses, a companhia investiu mais de US$ 20 bilhões na criptomoeda, impulsionada principalmente pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA.

No início de fevereiro, a Strategy também anunciou uma mudança de nome e logo, fazendo referência direta ao bitcoin e confirmando o espaço crescente da criptomoeda em suas operações. A empresa se define agora como uma companhia de "tesouraria de bitcoin", buscando criar produtos ligados ao ativo.

