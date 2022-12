Site de apostas cria polêmica com probabilidades para próxima grande falência cripto

O ano de 2022 foi marcado pelo mau momento do mercado de criptomoedas. Além da queda no preço dos principais ativos digitais, grandes empresas do setor foram à falência, inclusive grandes players como a corretora FTX, então a segunda maior do mundo. Agora, um site de apostas resolveu apontar os favoritos para a próxima falência da indústria cripto e blockchain.

O Vegas Odds, especializado em plataformas de apostas online, criou uma lista de probabilidades com os "favoritos" a serem os próximos a entrar em colapso entre as maiores empresas do mercado cripto, em especial as corretoras.

No mundo das apostas, as probabilidade, chamadas pelo termo em inglês “odds” em sites deste segmento, são as métricas utilizadas para medir as chances de algo acontecer e, claro, os potenciais ganhos para quem apostar nisso.

Na análise do Vegas Odds, a corretora cripto com maiores chances de falir é a Crypto.com, com odds de +200, o que significa que quem apostar R$ 100 nesta possibilidade, ganharia R$ 200 de lucro caso ela de fato se concretizasse. Depois, aparece a plataforma eToro, com odds de +275 (R$ 275 de lucro para cada R$ 100 apostados).

Nos sites de apostas, eventos com maior chance de acontecer pagam prêmios menores, enquanto aqueles mais improváveis, como a vitória de um time azarão, têm prêmios muito maiores.

Confira a lista com as probabilidades de ganho caso fosse possível apostar na próxima grande falência entre as principais corretoras cripto do mundo, segundo o site especializado:

• Crypto.com +200

• eToro +275

• KuCoin +350

• Bitfinex +400

• Gemini +500

• Robinhood +900

• Binance US +1200

• Kraken +1500

• Binance +2000

• Coinbase +2500

Apesar da especulação, a maioria das corretoras de criptomoedas passou a investir ainda mais em segurança e transparência após o “caso FTX”.

A queda da segunda maior corretora cripto acendeu um alerta para a má gestão de ativos de clientes, já que a FTX utilizou o dinheiro de clientes em investimentos arriscados e alavancagem excessiva.

Além disso, o site de análise fez um levantamento próprio sobre as probabilidades, e nenhuma plataforma de apostas oferece, ao menos por enquanto, a possibilidade de de fato apostar na próxima grande falência do setor.

