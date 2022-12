Com seleção na final, fan token da Argentina dispara 136% em uma semana

Ao que parece, um rali de alívio das criptomoedas nos últimos dias de 2022 pode ter ficado menos provável. Isso porque o setor ainda demonstra estar relacionado com o mercado de ações, em especial os papéis das grandes em presas de tecnologia listadas na Nasdaq, que operava em forte queda (-3,37%) na manhã desta sexta-feira, 16. Tanto que esse percentual estava próximo da baixa de -3,68% do mercado de criptomoedas, que movimentava US$ 827 bilhões.

O bitcoin, que até quarta-feira, 15, conseguia manter algum ganho no acumulado semanal em razão do otimismo do mercado com a chance de amenização do aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, voltou a recuar e era negociado em torno de US$ 17 mil (-3,89%). Isso porque, apesar de a instituição monetária reduzir a elevação da taxa de juros, o Fed deixou claro que o arrocho para conter a inflação vai aumentar em 2023.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

As principais altcoins por capitalização de mercado acompanhavam o movimento corretivo, porém em maior amplitude. O ether respondia por US$ 1.213 (-5,83%), a BNB era transacionada por US$ 252 (-4,79%), a XRP estava avaliada em US$ 0,36 (-4%), a dogecoin estava nivelada em US$ 0,082 (-5,84%), a Cardano se equiparava a US$ 0,28 (-4,9%) e a Polygon era transacionada por US$ 0,85 (-5%).

De acordo com o que apresentava o monitoramento do CoinMarketCap, os tokens em alta estavam menos voláteis e em menor quantidade. Por exemplo, o OKB respondia por US$ 23,74 (+3,38%), o MAGIC estava cotado a US$ 0,35 (+5,5%), o SPF valia US$ 0,50 (+2,2%), o OCEAN estava localizado em US$ 0,17 (+1,28%), o POLYX estava avaliado em US$ 0,16 (+4,95%) e o HOOK respondia por US$ 1,79 (+3,3%).

Em relação às altas de dois dígitos, que também se apresentavam de maneira mais discreta, de forma geral, o MAID estava precificado em US$ 0,14 (+16,4%), o CTXC era transacionado por US$ 0,17 (+10%), e o GXC respondia por US$ 0,41 (+21%).

Negociado a US$ 6,52 (+30%), o ARG, fan token da Seleção Argentina de Futebol, refletia a chegada da equipe liderada pelo craque Lionel Messi à final da Copa do Mundo do Catar, contra a França no próximo domingo (18), e acumulava uma alta de 136% nos últimos sete dias.

A queda do ARG havia começado no último dia 22 de novembro, quando a Seleção Argentina estreou na competição e amargou uma derrota de virada para a Arábia Saudita, ocasião em que o token chegou a despencar 35% em poucas horas.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok